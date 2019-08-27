“إستعلام”..موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة برقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة من أكثر ما يشغل بال الطلاب،وقد إنتهي طلاب الشهادة الثانوية من تأدية إمتحانات الدور الثاني يوم 26 من أغسطس،وصرح المسؤلون عن سير إمتحانات الصف الثالث الثانوي بشكل سليم،وأضاف المسؤلون بأنه يتم تصحيح الإمتحانات عقب إنتهاء كل إمتحان،وذلك حتي يستطيع الطلاب التسجيل بالمرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2019؛حيث صرحت وزارة التربية والتعليم بأنه قد سرعت من تصحيح الأوراق،يذكر بأن مكاتب التنسيق أعلنت بأن نسبة نجاح الطلاب هذا العام قد بلغ 78.6%،وشهد التنسيق إرتفاع مع زيادة نسبة نجاح الطلاب عن العام الماضي،والذي ترتب عليه زيادة التنسيق بنسبة 0.5%-1.5% في بعض الجامعات والمعاهد،وبلغ عدد الطلاب المسجلين لإمتحانات الدور الثاني 124436.

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الأستاذ “خالد عبد الحكم” نائب رئيس امتحانات الشهادة الثانوية عن موعد ظهور نتيجة طلاب الثانوية العامة خلال الأيام القادمة،وسيتظهر النتيجة عقب إعتمادها من وزير التربية والتعليم “طارق شوقي” عبر موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج،وإنتهت الكنترولات من تصحيح الإمتحانات ومراجعة كراسات البوكليت للطلاب على مستوي الجمهورية ويتم الآن الإستعداد لإعتماد النتيجة ونشر على موقع وزارة التربية والتعليم.

الإستعلام على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة برقم الجلوس

ويسعد موقع “كلمة دوت أورج” تقديم تقرير مفصل عن خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية 2019،ويمكن للطالب الإستعلام عن النتيجة،ويمكن تسجيل الرغبات عقب معرفة النتيجة عبر لينك “بوابة الحكومة المصرية”،وذلك لإختيار الكليات والمعاهد المتاحة بالمرحلة الثالثة.

يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

ستظهر صفحة عقب ظهور النتيجة تطلب منك إدخال رقم الجلوس

ويتم النقر على زر عرض النتيجة،وتظهر صفحة بها إخطار بدرجات الطالب وحالته من رسوب أو نجاح

وتتمني أسرة موقع “كلمة” النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.