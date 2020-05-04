إشارة بث تردد قناة العيون الجهوية على نايل سات وأقمار أخرى 2020

تردد قناة العيون الجهوية هي قناة منوعة تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المغرب. تغطي القناة المناطق الثلاث في جنوب المغرب. تم تأسيس القناة في 2004 لتكون وسيلة إعلامية مؤثرة تعزز هوية الوحدويين ليكونوا وجهاً ضد جبهة البوليزاري.

قناة العيون

وتعد القناة منوعة فهي تعرض الأفلام الوثائقية والتقارير المصورة، ترصد الأوضاع الأجتماعية، وتقديمها نشرات الأخبار اليومية على مدار الساعة. ويشمل عرضها البرامج الدينية والرياضية، وتعد شاشة تجمع المحتوى المرئي المختلف في الصحة والثقافة والفن. كما أنها ترصد الحضارة والتراث من خلال أفلام وثائقية حصرية. حيث تسلط الضوء على قضايا الصحراء والقضايا الوطنية والإجتماعية.

قم بضبط جهاز الرسيفر على الترددات البثية التالية، للتمكن من إستقبال بث قناة العيون الجهورية بصورة واضحة على الأقمار نايل سات، هوت بيرد، عرب سات.

تردد قناة العيون الجهوية

القمر التردد القطبية معدل التصحيح ترميز عرب سات 12683 V 3/4 27500 هوت بيرد 10872 V 3/4 27500 نايل سات 11474 V 3/4 27500

عبر الترددات البثية الجديدة لقناة العيون، يمكنك إستقبال إرسال قناة العيون الجهورية بشكل فوري، عندما تنتهي من إدخال قيم التردد في الخانات المخصصة في جهاز الرسيفر بشكل صحيح. ليتم إلتقاط إشارتها بلا أي إنقطاع أو تشويش مطلقاًـ وظهورها في قائمة القنوات بإسم Laayoune TV، ثم مشاهدة حزمة من البرامج المتنوعة والمهمة، في بث تلفزي مستمر على مدار الأربعة وعشرين ساعة.