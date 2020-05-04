Take a fresh look at your lifestyle.


إشارة بث تردد قناة العيون الجهوية على نايل سات وأقمار أخرى 2020

بواسطة زكريا منير
قناة العيون الجهوي

تردد قناة العيون الجهوية هي قناة منوعة تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المغرب. تغطي القناة المناطق الثلاث في جنوب المغرب. تم تأسيس القناة في 2004 لتكون وسيلة إعلامية مؤثرة تعزز هوية الوحدويين ليكونوا وجهاً  ضد جبهة البوليزاري.

قناة العيون

وتعد القناة منوعة فهي تعرض الأفلام الوثائقية والتقارير المصورة، ترصد الأوضاع الأجتماعية، وتقديمها نشرات الأخبار اليومية على مدار الساعة. ويشمل عرضها البرامج الدينية والرياضية، وتعد شاشة تجمع المحتوى المرئي المختلف في الصحة والثقافة والفن. كما أنها ترصد الحضارة والتراث من خلال أفلام وثائقية حصرية. حيث تسلط الضوء على قضايا الصحراء والقضايا الوطنية والإجتماعية.

قم بضبط جهاز الرسيفر على الترددات البثية التالية، للتمكن من إستقبال بث قناة العيون الجهورية بصورة واضحة على الأقمار نايل سات، هوت بيرد، عرب سات.

تردد قناة العيون الجهوية

القمر التردد القطبية معدل التصحيح ترميز
عرب سات 12683 V 3/4 27500
هوت بيرد 10872 V 3/4 27500
نايل سات 11474 V 3/4 27500

عبر الترددات البثية الجديدة لقناة العيون، يمكنك إستقبال إرسال قناة العيون الجهورية بشكل فوري، عندما تنتهي من إدخال قيم التردد في الخانات المخصصة في جهاز الرسيفر بشكل صحيح. ليتم إلتقاط إشارتها بلا أي إنقطاع أو تشويش مطلقاًـ وظهورها في قائمة القنوات بإسم Laayoune TV، ثم مشاهدة حزمة من البرامج المتنوعة والمهمة، في بث تلفزي مستمر على مدار الأربعة وعشرين ساعة.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

آلية تقييم المواد غير المضافة للمجموع لطلاب صفوف النقل وموقف الأبحاث المتطابقة

أخبار التعليم

رابط الإستعلام عن ارقام جلوس طلاب الثانوية الازهرية 2020

أخبار التعليم

“التعليم” تشرح كيفية احتساب درجات المشروعات البحثية للطلاب

أخبار التعليم

الموعد النهائي لإعلان نتيجة المشروعات البحثية من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث…

أخبار التعليم

وزير التربية والتعليم يوضح حقيقية زيادة السنوات التجريبية سنة إضافية في مرحلة رياض…

أخبار التعليم

موعد إعلان نتيجة المشروعات البحثية لطلاب الابتدائية والاعدادية

أخبار التعليم

من G1 ل G9 .. اعرف دلالة رقم الصف المطلوب من الطلاب عند تقديم البحث إلكترونياً

أخبار التعليم

معلم الفصل لن يصحح البحث والتقديم الإلكتروني أفضل.. أبرز تصريحات وزير التعليم عن…

أخبار التعليم

وزير التعليم يعلن موعد فتح منصة تسليم المشروعات البحثية على إدمودو (فيديو)

أخبار التعليم

رئيس جامعة حلوان يكشف موعد تسليم المشايع البحثية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.