“إشارة” تردد قناة البحرين التعليمية ( البحرين الرياضية 2) على عرب سات

أطلقت وزارة الشؤون والإعلام بمملكة البحرين حصصاً تعليمية متلفزة تذاع على تلفزيون البحرين عبر قناة البحرين الرياضية 2. يأتي ذلك للحاجة لإستدامة التعليم في ظل الوضع المقلق الناجم عن تفشي وباء كورونا كوفيد-19. الذي جعل المدارس الحكومية تضطر للإغلاق للحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات.

قناة البحرين التعليمية

وبدأت قناة البحرين الثانية بتنظيم جدول بثي ينطوي على مختلف شروحات المواد التعليمية التي يدرسها الطلاب، وفقا لكافة مقررات التعليم الأساسي. حيث تكثف المدارس عبر المعلمون والأساتذة إعداد أنشطة الشروحات والإثراءات المرئية، ليتم بثها على تلفزيون البحرين الحكومي. وقد تم تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم، لضمان نجاح مشروع التعلم عن بعد و الإستفادة القصوى من الطلاب. من خلال تسجيل الدروس التي تبث على ثلاث نوبات يومياً. فضلاً عن رفعها على مواقع التواصل الإجتماعي لتحقيق الإستفادة للجميع.

تردد قناة البحرين التعليمية الرياضية الثانية

من خلال القمر arabsat، على مدار بدر 4 يمكن تلقي القناة التعليمية بدقة HD فائقة الوضوح، وهي قناة رياضية يتم إثرائها بالشروحات المرئية وحصص التعليم المسجلة. التي يقدمها نخبة من المعلمون والأساتذة، وبالتالي تمكين التعلم من المنزل بشكل مجاني.

تردد قناة البحرين التعليمية

القمر الصناعي عرب سات badr 4 التردد 12226 h – ترميز 27500، 3/4

من خلال التردد 12226 المرفق بالجدول، يمكن إستقبال إرسال قناة البحرين التعليمية بجودة اتش دي، بمجرد إدخال بيانات الترددات بشكل صحيح في إعدادات جهاز الرسيفر، ثم حفظها عبر الضغط على الزر الأصفر في جهاز الريموت، ليتم إلتقاط إشارة قناة البحرين التعليمية- البحرين الرياضية، بشكل فوري بلا أي إنقطاع أو توقف أو تشويش، والإستفادة من مختلف الشروحات النموذجية والحصص المتلفزة، ما يحقق الأستعداد للإمتحانات المقبلة وبالتالي ضمان رفع التحصيل الأكاديمي.