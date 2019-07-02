“ظهرت الآن” عبر بوابة التعليم الفني | نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس نظام 5-3 سنوات كل الشُعب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 اليوم الإثنين الموافق 1-7-2019 وذلك خلال مؤتمر صحفي يُعقد بحضور السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقبل إعلان النتائج سيتكشف للجميع أسماء أوائل الدبلومات الفنية هذا العام، وعبر موقع “كلمة دوت أورج” سنقوم سنوفر لكم الرابط الرسمي والمباشر للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس.

كما سنتابع معكم أول بأول من خلال التعليقات لمن لم يستطيع أن يجلب النتيجة عليه ترك تعليق يحتوي على رقم الجلوس والاسم وسنقوم بمشيئة الله تعالى جلب نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال لحظات قليلة بعد الإعلان عنها رسمياً، وتزامناً مع بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستشتد عمليات البحث الكثير عن نتائج الدبلومات الفنية والتي سيتم الحصول عليها برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

من خلال موقع بوابة التعليم الفني سيتمكن جميع الطلاب من استخراج نتيجة دبلوم التجارة ودبلوم الصناعة ودبلوم الزراعة ودبلوم التمريض والفندقي للنظام خمسة سنوات وثلاث سنوات، كل ما عليكم هو الدخول عبر الرابط المرفق أدناه لسهولة حصولكم على نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ برقم الجلوس.

وسيكون هناك العديد من المواقع التي ستعمل على نشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات و5 سنوات، موقع اليوم السابع، فيتو، مصراوي، كما نعمل خلال هذه الفترة لنكون بنشر النتيجة عبر موقع “كلمة دوت أورج” ضمن الخدمات المتميزة التي يقدمها الموقع.

الرابط الرسمي “بوابة التعليم الفني” نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

سيتم توزيع نتيجة الدبلومات الفنية على جميع مديريات التربية والتعليم، وقد خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإدارات والمديريات التعليمية بالجمهورية لسرعة إرسال المندوب الخاص بكل مديرية تعليمية لاستلام النتائج للمحافظة التابع لها المديرية أو الإدارة التعليمية.

دخول موقع بوابة التعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2019 الدور الأول

سنتابع معكم أبناءنا الطلبة والطالبات جميع الاستفسارات من خلال التعليقات أسفل المقال، ومن لم يستطيع جلب النتيجة عليه ترك رقم الجلوس والاسم وسنقوم جاهدين للعمل على جلب النتيجة خلال لحظات من إعلانها، كلمة دوت أروج يتمنى لكم التوفيق والنجاح.

تحديث: الجميع يترقب الآن عقد المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتيجة الدبلوم الفني 2019، كما ينتظر الكثير نشر نتيجة الدبلومات الفنية اليوم السابع 2019 بعد قليل من الآن.

نتيجة الثانوي الفني الفندقي “بعد قليل”

نتيجة الثانوي الفني الزراعي “بعد قليل”

نتيجة الثانوي الفني الصناعي “بعد قليل”

نتيجة دبلوم التجارة الفني “بعد قليل”

نتيجة الثانوي الفني تمريض “بعد قليل”

وعبر لينك بوابة التعليم الفني يستطيع كل طالب أو طالبة الحصول على الدرجات في نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً.

اعتمدت وظهرت أمس الإثنين نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ يمكنكم الحصول عليها برقم الجلوس عبر موقع اليوم السابع أو من خلال رابط موقع بوابة التعليم الفني والمرفق بعاليه، نواصل المتابعة معكم في جلب النتيجة عن طريق ترك تعليق لنا يحتوي على الاسم ورقم الجلوس والشعبة وسوف نعمل جاهدين لجلب النتيجة لكم في القريب العاجل.