إعدادية الاسكندرية : تعرف على نتيجة نهاية العام 2019 برقم الجلوس ( رابط مباشر )

أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية ( الصف الثالث الإعدادي ) بمحافظة الاسكندرية اليوم الخميس 23 مايو 2019 بعد أن تم إعتمادها من قبل المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة , حيث جاءت نتيجة امتحانات آخر العام 2018 / 2019 م بنسبة نجاح 84.2 % حيث بحسب الإحصائيات الرسمية النهائية تقدم للإمتحانات عدد 82740 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 80303، بينما كان عدد الناجحين 67646 طالبًا وطالبة.

نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2019 للشهادة الإعدادية 2019 محافظة الاسكندرية

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إحصائيات رسمية من نتيجة إعدادية الاسكندرية 2019

بلغت نسبة نجاح البنين 81,8 ٪‏ بينما كانت نسبة نجاح البنات 86,8 ٪، وعدد الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32 طالبًا وطالبة من بينهم 8 طلاب حصلوا على الدرجات النهائية

ترتيب الإدارات التعليمية بالاسكندرية بحسب نسبة النجاح في إعدادية الاسكندرية

الإدارة التعليمية نسبة النجاح إدارة الجمرك التعليمية 99.2 % إدارة غرب الاسكندرية التعليمية 91,2 ٪ إدارة شرق الاسكندرية التعليمية 88.0 % إدارة العجمي التعليمية 87,2 ٪ إدارة المنتزه التعليمية 83.0 % إدارة وسط الاسكندرية التعليمية 82.3 % إدارة العامرية التعليمية 76.7 % إدارة برج العرب التعليمية 71.2 %

مع خالص تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق