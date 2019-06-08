إعرف| تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 مجموع دخول الثانوي العام في محافظات مصر حسب المؤشرات

بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019، ينتظر إعلان تنسيق الشهادة الإعدادية ومجموع دخول الثانوي العام في جميع محافظات مصر، حيث أعلنت محافظة الغربية درجة دخول الثانوي العام بـ “230” درجة للطالب، وبالتالي سيكون على الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على هذه النسبة التحويل إلى التعليم الثانوي الصناعي أو التجاري، وسنخصص هذا المقال لمعرفة درجة دخول الثانوي “تنسيق الإعدادية 2019” في كافة المحافظات المصرية.
مؤشرات تنسيق الشهادة الاعدادية 2019
تبدو مؤشرات وتوقعات درجة دخول الثانوي العام في أغلب محافظات مصر هذا العام مرتفعة عن الأعوام الماضية، في ظل ارتفاع نسبة الناجحين في أغلب المحافظات والحاصلين على مجموع عالي مع نهاية العام في الصف الثالث الإعدادي، وتقوم المدارس الثانوية في جميع الإدارات التعليمية بكافة المحافظات بتحديد مجموع أدنى للقبول في فصولها من حاملي الشهادة الإعدادية وفقاً لبطاقة استيعاب كل مدرسة، حيث يتم تحديد عدد معين من الطلبة للألتحاق بالصف الأول الثانوي وبالتالي في حال كان عدد الطلاب أكبر من العدد المطلوب يتم رفع مجموع دخول الثانوي حتى يصل إلى العدد المنشود.
مجموع دخول الثانوي العام في محافظات مصر
- حسب المؤشرات والتوقعات فإن مجموع دخول الثانوي العام في أغلب محافظات مصر على الوضع التالي:
- محافظة القاهرة 199.5 درجة
- محافظة الجيزة 191 درجة
- محافظة المنوفية 224 درجة
- محافظة القليوبية 206 درجة.
- محافظة الشرقية 225 درجة
- محافظة الدقهلية 222 درجة
- محافظة بورسعيد 233 درجة
- محافظة دمياط 220 درجة
- محافظة الإسكندرية 204 درجة
- محافظة البحيرة 202 درجة
- محافظة السويس 224 درجة
- محافظة الفيوم 221 درجة
- محافظة سوهاج 226 درجة
- محافظة قنا 213 درجة
- محافظة الأقصر 203 درجة
- محافظة أسوان 198 درجة
وسنقوم بمتابعة نتيجة تنسيق دخول الصف الأول الثانوي العام القادم في أغلب المحافظات على مدار الساعات المقبلة.
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