إعرف| تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 مجموع دخول الثانوي العام في محافظات مصر حسب المؤشرات

بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019، ينتظر إعلان تنسيق الشهادة الإعدادية ومجموع دخول الثانوي العام في جميع محافظات مصر، حيث أعلنت محافظة الغربية درجة دخول الثانوي العام بـ “230” درجة للطالب، وبالتالي سيكون على الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على هذه النسبة التحويل إلى التعليم الثانوي الصناعي أو التجاري، وسنخصص هذا المقال لمعرفة درجة دخول الثانوي “تنسيق الإعدادية 2019” في كافة المحافظات المصرية.

مؤشرات تنسيق الشهادة الاعدادية 2019

تبدو مؤشرات وتوقعات درجة دخول الثانوي العام في أغلب محافظات مصر هذا العام مرتفعة عن الأعوام الماضية، في ظل ارتفاع نسبة الناجحين في أغلب المحافظات والحاصلين على مجموع عالي مع نهاية العام في الصف الثالث الإعدادي، وتقوم المدارس الثانوية في جميع الإدارات التعليمية بكافة المحافظات بتحديد مجموع أدنى للقبول في فصولها من حاملي الشهادة الإعدادية وفقاً لبطاقة استيعاب كل مدرسة، حيث يتم تحديد عدد معين من الطلبة للألتحاق بالصف الأول الثانوي وبالتالي في حال كان عدد الطلاب أكبر من العدد المطلوب يتم رفع مجموع دخول الثانوي حتى يصل إلى العدد المنشود.

مجموع دخول الثانوي العام في محافظات مصر

حسب المؤشرات والتوقعات فإن مجموع دخول الثانوي العام في أغلب محافظات مصر على الوضع التالي:

محافظة القاهرة 199.5 درجة

محافظة الجيزة 191 درجة

محافظة المنوفية 224 درجة

محافظة القليوبية 206 درجة.

محافظة الشرقية 225 درجة

محافظة الدقهلية 222 درجة

محافظة بورسعيد 233 درجة

محافظة دمياط 220 درجة

محافظة الإسكندرية 204 درجة

محافظة البحيرة 202 درجة

محافظة السويس 224 درجة

محافظة الفيوم 221 درجة

محافظة سوهاج 226 درجة

محافظة قنا 213 درجة

محافظة الأقصر 203 درجة

محافظة أسوان 198 درجة

وسنقوم بمتابعة نتيجة تنسيق دخول الصف الأول الثانوي العام القادم في أغلب المحافظات على مدار الساعات المقبلة.