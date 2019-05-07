إعرف نتيجة ابتدائية القاهرة 2019 الترم الثاني عبر بوابة نتائج تعليم أساسي “قريباً”

يبحث جميع طلاب وطالبات الصف السادس الإبتدائي عن نتيجة ابتدائية القاهرة 2019 الترم الثاني، وذلك بعد أن انتهت جميع أعمال الإمتحانات بالصف السادس بكافة الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، وأصبح جميع الطلاب وأولياء الأمور في ترقب شديد لمعرفة نتيجة أدائهم في امتحانات آخر العام .

نتيجة ابتدائية القاهرة 2019

بدأت امتحانات الصف السادس الإبتدائية بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الثاني 2019 يوم السبت الموافق 4 مايو واستمر الطلاب في أداء الإمتحانات لمدة أربعة أيام على التوالي حيث انتهى اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو جميع الطلاب من أداء الإمتحانات في جميع المواد المقررة عليهم لهذا العام من مادة اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الإجتماعية والتربية الدينية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الترم الثاني

بعد أن تم إلغاء الشهادة الإبتدائية رسمياً لتصبح مرحلة من ضمن مراحلة التعليم الأساسي، وتتم اعمال كنترول الصف السادس الابتدائي داخل المدرسة، حيث تتم عملية التصحيح عقب انتهاء الطلاب من اداء الإمتحانات مباشرة، وعقب الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة تبدأ عملية رصد الدرجات من قبل كنترول المدرسة، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة ابتدائية القاهرة خلال الأيام القادمة.

كما توفر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة موقع رسمي على شبكة الإنترنت يمكن جميع الطلاب من متابعة الإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والرقم القومي الخاص بالطالب، وهو بوابة نتائج تعليم أساسي، حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته ومن ثم الاستعلام عن النتيجة.