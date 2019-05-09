إعلان موعد أرقام جلوس الثانوية العامة وطريقة الحصول عليه

ينتظر مئات الآلاف من طلاب الثانوية العامة مع أقتراب الامتحانات الحصول على أرقام الجلوس لامتحانات الثانوية العامة للعام الجاري 2018 / 2019، ويتساءلون عن أسهل الطرق للحصول على أرقام جلوسهم، وجاءت الإجابات عن استفسارات وتساؤلات الطلاب وذويهم اليوم بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للثانوية العامة لهذا العام عبر موقع الوزارة بدأ من يوم السبت 11 مايو 2019.

التعليم تعلن موعد طرح أرقام جلوس الثانوية العامة لهذا العام

ويأتي الإعلان عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة لهذا العام عبر موقع الوزارة قبل يوم واحد من توزيعه على المديريات والإدارات التعليمية لعرضه بالمدارس، حيث أنه من المقرر أن يكون متاح بالمدارس بدأ من يوم الأحد 11 مايو القادم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن أرقام الجلوس توزع على الطلاب داخل المدارس بالمجان، غير أنه في حالة فقدان الطالب لرقم الجلوس الخاص به يمكنه الحصول على بدل فاقد بعد سداده مبلغ ثلاثون جنيها فقط لا غير.

كما أشارات التعليم إلى أنه سيتم توقيع الطلاب أمام أسمه بالكشوف التي تم إعدادها من قبل الوزارة والتي تفيد تسلم الطالب لرقم جلوسه وعلمه بالمواد التي سيؤدي الامتحان بها.