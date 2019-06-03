إعلان نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثانى 2019 “عقب عيد الفطر” | بوابة الأزهر الشريف

نتابع معكم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني جميع المحافظات، حيث لم يتم اعتمادها إلى الآن من شيخ الأزهر حيث صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ/ على خليل بأن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، سوف يتم اعتمادها وإعلانها عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، وقد صرح أيضا بانتهاء عملية رصد درجات طلاب الشهادة الأزهرية في أغلب محافظات مصر، ويتبقى فقط وضع اللمسات الأخيرة واعتمادها والذي تم تأجيل ذلك عقب انتهاء العيد.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني:

تم الانتهاء من رصد درجات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، وقد كان من المُتوقع إعلان النتيجة خلال اليوم الاثنين الموافق 3-6-2019 ، ولكن تم تأجيل اعتمادها وإعلانها بعد عيد الفطر المبارك، والتي سوف يتم إعلانها على موقع بوابة الأزهر الشريف الرسمي التابع للأزهر الشريف، حيث يختص موقع بوابة الأزهر التعليمية بجميع أخبار مدارس الأزهر المختلفة على مستوى الجمهورية، كما يهتم أيضا بنقل أخبار المدارس الأزهرية للتعليم الأساسي.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2019 نهاية العام:

من المُتوقع الآن إعلان أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 يوم السبت القادم، والذي سوف يتبعه إعلان نتيجة ثالثة اعدادى بجميع المدارس الأزهرية ثم ظهورها على الموقع الالكتروني لبوابة الأزهر الشريف، والتي توفر لجميع طلاب الأزهر متابعة نتائج أبنائهم منزلياً من خلال الانترنت، وسوف نتابع معكم أخبار نتائج الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية الترم الثانى 2019 يومياً.

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