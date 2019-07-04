إعلان نتائج الصف الثاني عشر 2019 بالإمارات/ عبر رابط “المنهل” التابع لوزارة التربية والتعليم خلال لحظات

أعزائي طلاب الثاني عشر بالإمارات الشقيقة، يسعدنا التواجد معكم في أهم لحظة ينتظرها الطالب وهي لحظة الإعلان عن النتيجة، فقد قام طلبة الصفوف من الأول حتي الثاني عشر بالإنتهاء من أداء الإمتحانات للعام الدراسي 2018-2019، وذلك في 30 يونيو وسط حالة من الهدوء وعدم الشكوي من المواد التي تم الإمتحان فيها، ومنذ ذلك الوقت وعمليات البحث مستمرة لمعرفة موعد إعلان النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الثاني عشر بالإمارات

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية منذ لحظات عبر حسابها على تويتر، أنه سيتم إعلان النتيجة الساعة التاسعة مساءً، وحددت نظام “المنهل” للتعرف مباشرةً على النتيجة.

رابط إستخراج نتيجة الثاني عشر

يتم التعرف على النتيجة عبر موقع “المنهل” فور إعلانها.

طريقة إستخراج النتيجة

كتابة البريد الإلكتروني. الرقم السري.

نتيجة الصف الثاني عشر

حالة من القلق والترقب حول نتيجة الصف الثاني عشر، حيث تعتبر هذه المرحلة من المراحل الهامة في حياة الطالب في الإمارات، ويتحدد عليها مستقبله العلمي ومستواه التعليمي، لذلك تتم عمليات بحث مكثفة الآن عن النتيجة وإستخراجهاعبر الرابط الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم بالإمارات، تسهيلاً على الطلاب لمعرفة نتائجهم بأبسط الطرق.

وحرصاً من موقعنا على تقديم أهم المعلومات والأخبار، فقد وفرنا لكم الرابط المباشر للتعرف على النتيجة، وذلك إستكمالاً لمتابعتنا لنتائج الدول العربية، ونتقدم بخالص التهاني لطلابنا الأعزاء مع تمنياتنا بدوام التقدم والتفوق.