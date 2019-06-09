إعلان نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني خلال ساعات قليلة على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

لاقت نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني اهتمامًا واسعا من قبل أولياء الأمور وخاصة هذا العام، وذلك بسبب إتباع النظام الجديد “التابلت” لأول مرة من خلال طلاب أولى ثانوي 2019، فأصبحت نتيجة أولى ثانوي 2019 الشغل الشاغل بين جميع الأسر المصرية خلال الأونة الأخيرة.

فيما إزداد البحث عن نتيجة أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني خلال الساعات الأخيرة من بعد انقضاء عيد الفطر المبارك، وذلك لأن من المفترض ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني عقب اجازة عيد الفطر المبارك أي خلال ساعات قليلة على بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس، لذا تجد الجميع في حالة ترقب لظهور النتيجة.

نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني

واجه عدد كبير من طلاب أولى ثانوي 2019 مشاكل وصعوبات عدة طوال فترة الامتحانات، وذلك بسبب النظام الجديد “التابلت” والتي منها صعوبة الكتابة بالقلم على “التابلت”، إضافة إلى توقف التابلت بشكل مفاجئ أكثر من مرة، وكذلك استغراق وقت لحين الدخول علي السيستم مرة أخرى، الأمر الذي أدى إلى ضياع وقت كبير من الامتحان، فضلًا عن عدم التدريب الكافي علي النظام الجديد، وصعوبة أغلب الأسئلة وغيرها من الشكاوى التي وردت من طلاب أولى ثانوي 2019 عن امتحانات التابلت.

طريقة البحث عن نتيجة أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني

يبحث العديد من الطلاب عن نتيجة أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، إلا أن وزارة التربية والتعليم قدمت طريقة سهلة للحصول على النتيجة دون جهد، على النحو التالي:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

الدخول إلى رابط ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019

إضافة رقم جلوس الطالب.

المحافظة التابع لها.

الضغط على بحث لظهور النتيجة

تعتبر نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني من أهم النتائج التي تشغل بال جميع الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الماضية، وذلك كونها تجربة جديدة من نوعها، ومن ثم يمكن للطلاب الشعور بالطمأنينة على عكس ما جرى خلال امتحانات أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني.