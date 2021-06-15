إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الثاني عام 2021 محافظة الجيزة .. متابعة ورابط الاستعلام

ينتظر عشرات الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية هم وزيهم نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021 ألترم الثاني محافظة الجيزة، فبعد أن أنهى طلاب السنة الأخيرة من التعليم الأساسي بمحافظة الجيزة امتحاناتهم نهاية الأسبوع الماضي، يعيشون في حالة ترقب وأمل في أن تأتي نتيجة مجهودهم الذي بذلوه خلال عام دراسي استثنائي بكل المقاييس لتربط على قلوبهم وقلوب زويهم بالنجاح والتفوق والحصول على المجموع الذي يمكنهم من مواصلة تعليمهم في المجال الذي يفضلونه.

نتيجة الشهادة الإعدادية ألتزم الثاني عام 2021

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءه متابعة يومية لنتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، ونقدم من خلال هذا المقال نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021 الترم الثاني بمحافظة الجيزة، من خلال الرابط التالي، هنا، أو من خلال الرابط البديل، هنا، والتي سوف تكون متاحة بمجرد اعتمادها من السيد محافظ الجيزة بعد أرسال كشوف النتيجة من جميع مديرات التعليم بالمحافظة وبعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد والتي من المقرر أن تنتهي خلال الساعات القادمة.

عام دراسي صعب لطلاب الصف الثالث الإعدادي

جدير بالذكر أن العام الدراسي الحالي قد شهد الكثير من التوتر والضغط العصبي على طلاب المرحلة الإعدادية بسبب الظروف الصحية التي تأثرت بها البلاد وكافة دولة العالم، الأمر الذي استتبع اتخاذ الكثير من الإجراءات الاحترازية خلال فترة الدراسية، كما أدت هذه الظروف إلى ربط المجموع النهائي للشهادة الإعدادية بالترم الثاني فقط بعد أن تم تجاهل نتيجة ألترم الأول.

كذلك تأخر بدء ألترم الدراسي الثاني تسببت في قصر الفترة الدراسية مع ثبات المناهج على نفس وضعها دون إلغاء أي من الدروس المقررة على الطلبة، تسببت في زيادة الضغوط على الطلاب وأهاليهم.

إجراءات احترازية خلال امتحانات ألترم الثاني

هذا وقد أدى طلبة الشهادة الإعدادية لهذا العام بكافة محافظات الجمهورية أمتحاناتهم وسط إجراءت احترازية مشددة اتخذتها وزارة التربية والتعليم للمحافظة على سلامة الطلاب، وعدم تعرضهم لأي مخاطر صحية قد تتسبب فيها التجمعات.

الشهادة الإعدادية ومرحلة جديدة للطالب

وتعتبر السنة الأخيرة من التعليم الأساسي والمتمثلة في الصف الثالث الإعدادي هي نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة تختلف باختلاف التخصص الذي سيختاره الطالب بناء على مجموع درجاته وميوله الشخصية، بين مجالات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية بأنواعها التجاري والصناعي والزراعي والسياحة والفنادق.