Take a fresh look at your lifestyle.


إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2021 ألترم الثاني .. متابعة ورابط الاستعلام

بواسطة أحمد ياسين
نتيجة الاعدادية 2021 نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021

يعيش الإلاف من طلبة الشهادة الإعدادية هم وزويهم حالة من الترقب وهم في انتظار إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021، وذلك بعد أن انتهى الطلبة والطالبات بمحافظة الإسكندرية من امتحانات ألترم الثاني منذ يوم الخميس الماضي، وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية التعليم في الإسكندرية بأن أعمال التصحيح والرصد للدرجات تسير بمعدلات منتظمة، أن النتيجة سوف تكون متاحة للجميع فور اعتماد السيد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لها، ومن ثم يتم طرحها على الموقع الإلكتروني للمديرية.

1 إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
2 متابعة نتيجة الصف الثالث الإعدادي
3 طُلاب الإعدادية لعام 2021 وعام دراسي استثنائي
4 الإعدادية وتحديد الطريق

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

وأوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة هذا العام بلغ 87826 طالبًـا، وأكد أن الوزارة تأكدت من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال أعمال الامتحانات لتأمين الطلاب وحفظ سلامتهم وعدم تعرضهم للعدوى.

امتحانات الإعدادية الترم الثاني 2021

وأكد سعد بأن المؤشرات الأولية مطمئنة للغاية، حيث تم مراعاة الدقة والشفافية وتغليب مصلحة الطالب في أعمال التصحيح، والتي تجرى من خلا عدد 8 كنترولات موجودة بكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة.

متابعة نتيجة الصف الثالث الإعدادي

ويتشرف موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءه متابعة يومية لنتيجة الشهادة الإعدادية بكافة محافظات الجمهورية، ويقدم الموقع من خلال هذا المقال متابعة لمحافظة الإسكندرية والتي ستكون متاحة من خلال الرابط التالي، هنا، وذلك فور اعتمادها من السيد المحافظ.

طُلاب الإعدادية لعام 2021 وعام دراسي استثنائي

جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية للهام الجاري 2021 قد عاشوا عام دراسي استثنائي بامتياز، خاصة بعد اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني منفردة دون التعرض لنتيجة الفصل الدراسي الأول في تقييم المجموع الكلي للطالب، بالإضافة إلى قصر ألترم الثاني حيث انه بدأ متأخرا وانتهي في موعده ودون أن يتم تخفيف المناهج أو إلغاء أي من الدروس المقررة على الطلاب.

اجراءات احترازية مشددة خلال الامتحانات

كما اتسمت أجواء الامتحانات خلال ألترم الثاني ببعض التوتر الذي ساد بين الطلاب وذلك بسبب الظروف الصحية التي فرضت نفسها وادت إلى فرض الكثير من الإجراءات الاحترازية على الطلاب داخل لجان الامتحانات.

الإعدادية وتحديد الطريق

هذا وتعد الشهادة الإعدادية محطة هامة في حياة الطالب حيث تحدد من خلالها الطريق الذي سوف يسلكه وذلك بناء على مجموع الدرجات التي يحصل عليها أو ميوله واهتماماته الشخصية، حيث يتم تحديد المجال سواء الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية بكافة أنواعها، الصناعي، والتجاري، والزراعي، والسياحة والفنادق.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الثاني 2021 محافظة القليوبية ..متابعة ورابط الاستعلام

أخبار التعليم

إعلان نتيجة الإعدادية 2021 ألترم الثاني لمحافظة القاهرة .. متابعة والرابط المباشر…

أخبار التعليم

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الثاني عام 2021 محافظة الجيزة .. متابعة ورابط…

أخبار التعليم

كيفية التسجيل في فضاء الأولياء 2021 لاستخراج نتائج كشف نقاط الفصل الثاني

أخبار التعليم

التسجيل يبدأ يوم السبت.. تعرف على خطة البعثات الخارجية الكويت 2022/2021

أخبار التعليم

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الترم الثاني بالإسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات

أخبار التعليم

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2021

أخبار التعليم

نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021

أخبار التعليم

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021 برقم الجلوس

أخبار التعليم

جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2021 دبلوم تجارة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.