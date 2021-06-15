إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2021 ألترم الثاني .. متابعة ورابط الاستعلام

يعيش الإلاف من طلبة الشهادة الإعدادية هم وزويهم حالة من الترقب وهم في انتظار إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021، وذلك بعد أن انتهى الطلبة والطالبات بمحافظة الإسكندرية من امتحانات ألترم الثاني منذ يوم الخميس الماضي، وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية التعليم في الإسكندرية بأن أعمال التصحيح والرصد للدرجات تسير بمعدلات منتظمة، أن النتيجة سوف تكون متاحة للجميع فور اعتماد السيد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لها، ومن ثم يتم طرحها على الموقع الإلكتروني للمديرية.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

وأوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة هذا العام بلغ 87826 طالبًـا، وأكد أن الوزارة تأكدت من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال أعمال الامتحانات لتأمين الطلاب وحفظ سلامتهم وعدم تعرضهم للعدوى.

وأكد سعد بأن المؤشرات الأولية مطمئنة للغاية، حيث تم مراعاة الدقة والشفافية وتغليب مصلحة الطالب في أعمال التصحيح، والتي تجرى من خلا عدد 8 كنترولات موجودة بكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة.

متابعة نتيجة الصف الثالث الإعدادي

ويتشرف موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءه متابعة يومية لنتيجة الشهادة الإعدادية بكافة محافظات الجمهورية، ويقدم الموقع من خلال هذا المقال متابعة لمحافظة الإسكندرية والتي ستكون متاحة من خلال الرابط التالي، هنا، وذلك فور اعتمادها من السيد المحافظ.

طُلاب الإعدادية لعام 2021 وعام دراسي استثنائي

جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية للهام الجاري 2021 قد عاشوا عام دراسي استثنائي بامتياز، خاصة بعد اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني منفردة دون التعرض لنتيجة الفصل الدراسي الأول في تقييم المجموع الكلي للطالب، بالإضافة إلى قصر ألترم الثاني حيث انه بدأ متأخرا وانتهي في موعده ودون أن يتم تخفيف المناهج أو إلغاء أي من الدروس المقررة على الطلاب.

كما اتسمت أجواء الامتحانات خلال ألترم الثاني ببعض التوتر الذي ساد بين الطلاب وذلك بسبب الظروف الصحية التي فرضت نفسها وادت إلى فرض الكثير من الإجراءات الاحترازية على الطلاب داخل لجان الامتحانات.

الإعدادية وتحديد الطريق

هذا وتعد الشهادة الإعدادية محطة هامة في حياة الطالب حيث تحدد من خلالها الطريق الذي سوف يسلكه وذلك بناء على مجموع الدرجات التي يحصل عليها أو ميوله واهتماماته الشخصية، حيث يتم تحديد المجال سواء الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية بكافة أنواعها، الصناعي، والتجاري، والزراعي، والسياحة والفنادق.