إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019 بعد قليل

تبدأ بعد قليل عملية إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019 بالاسم ورقم الجلوس، حيث أكد أمس فضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن اليوم الإثنين سيتم إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 أخر العام وذلك بعد أن انتهت اللجان من عملها من التصحيح والمراجعة النهائية ورصد درجات الطلاب.

وأكد فضيلة الشيخ علي خليل أن نسب النجاح بالشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية مبشرة هذا العام حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية الأزهرية 72.22% ، بينما شهدت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الأزهرية 65.22%، ونرفق لكم أسفل المقال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019 برقم الجلوس والاسم.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019 بالاسم رقم الجلوس

ويترقب الجميع الآن إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019، ونحن سنتابع معكم التعليقات التي يتم كتابتها، ولكن يجب أن تحتوي التعليقات على رقم الجلوس والاسم حتى نتمكن من جلب النتيجة لكم على الفور وقت الإعلان عنها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019 برقم الجلوس والاسم.

وفي نفس السياق أكد فضيلة الشيخ علي خليل أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج 2019.

نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

وقت إعلان النتيجة يمكنكم الحصول عليها من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019، أسرة كلمة دوت أورج تتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.