إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى إلكترونياً برقم الجلوس 2019 الترم الثانى جميع المحافظات .. ورابط موقع بنك المعرفة وموقع الثانوية العامة للنتائج

يتابع الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني، بقلق حيث يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة وكيفية إعلان نتائج اولى ثانوي هذا العام، بالنسبة للطلاب الذين أدوا الامتحانات ورقياً وبالنسبة أيضا للطلاب الذين أدوا الامتحانات على جهاز التابلت الحديث، وفي هذا الصدد قد أجابت وزارة التربية والتعليم الطلاب بأن النتيجة ستظهر إلكترونياً من خلال إشعارات بنك المعرفة بالنسبة للطلاب الذين أدوا الامتحانات على التابلت، وفي المدارس ومن خلال المواقع الإلكترونية المختلفة التابعة لوزارة التربية والتعليم بالنسبة للطلاب الذين أدوا الامتحانات ورقياً، وسوف نضع لكم روابط الاستعلام عن النتيجة سواء التابلت أو المواقع الأخرى التابعة لمختلف المحافظات.

نتيجة اولى ثانوي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس:

بلغت نسبة النجاح هذا العام لطلاب الصف الأول الثانوي 80% ، حيث أكدت العينة العشوائية أثناء التصحيح من نجاح أغلب الطلاب في جميع المحافظات حيث تعد مرحلة الصف الأول الثانوي هي مرحلة تمهيدية لدخول الثانوية العامة، ويجب على الطالب تجاوز نسبة 50% لاعتباره ناجحاً ومنقولاً للعام التالي، وقد صرح الوزير/ طارق شوقي بذكاء الطالب المصري وسرعة فهمه لاستخدام التابلت الحديث، وأن نسب النجاح هذا العام قد تفوقت عن العام الماضي، وسوف نعلمكم بالنتائج خلال هذه المقالة فور ظهورها على المواقع الوزارية.

موقع بوابة المعرفة EKB LMS:

أسست وزارة التربية والتعليم موقعا متخصصاً لجميع الطلاب وهو بنك المعرفة EKB LMS، لمعرفة جميع أخبار التعليم سواء الابتدائي الاعدادى والثانوي، وهو موقع يهم جميع الطلاب والمعلمين أيضا وبه مكتبة شاملة من الكتب والمراجع والصور التاريخية والحضارية لمصر، ويمكن لجميع الطلاب الدخول إلكترونياً على موقع بنك المعرفة من خلال التابلت أو الدخول من خلال استخدام شبكة الانترنت أو من خلال الرابط المباشر من هنا.

حيث سوف يتم الاستعلام عن نتائج الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني من خلال إشعارات بنك المعرفة.

موقع بوابة الثانوية العامة للاستعلام عن نتائج الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019:

يمكن لجميع الطلاب أيضا استخدام موقع بوابة الثانوية العامة، لمعرفة درجاتهم في المواد المختلفة حيث يهتم موقع بوابة الثانوية العامة ليس فقط بأخبار امتحانات الثانوية العامة أي الصفي الثاني والثالث الثانوي بل أيضا بالصف الأول الثانوي جميع محافظات الجمهورية، في القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والشرقية وبنى سويف والدقهلية والقليوبية ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد والسويس وأسيوط والغربية وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان وغيرها من المحافظات الأخرى، حيث يمكنهم فقط البحث عن الخدمات الإلكترونية ونتائج الامتحانات ثم اختيار الصف الأول الثانوي وكتابة رقم الجلوس ثم الضغط على معرفة النتائج.

تقديرات ونسب النجاح للصف الأول الثانوي نهاية العام 2019:

يجب على الطالب بعد حساب مجموع درجاته من احتساب النسبة المئوية، عن طريق جمع جميع درجات المواد الأساسية المختلفة للفصلين الأول والثاني، ثم القيام بقسمتها على الحاسبة على المجموع الكلي لمجموع درجات العام الدراسي، ومنها تظهر النسبة المئوية ونسب التالية هي نسب وتقديرات نجاح الطالب:

امتياز : من 85% -100%.

جيد جداً : من 75%- 85%.

جيد : من 65%- 75%.

مقبول : 50% -65%.

ضعيف : 35%- 50%.

ضعيف جداً: 0% -35%.

ومن النسب السابقة يعتبر ضعيف وضعيف جداً راسب ويجب إعادة السنة مرة أخرى، لتحسن مستواه التعليمي أو يمكنه التراجع عن التعليم الثانوي واختيار التعليم الفني والمدارس التجارية أو المعاهد الخاصة المختلفة.

أقرأ أيضا:

–روابط نتائج الصف الاول الثانوى الترم الثانى برقم الجلوس فقط 2019.

– أستعلم إلكترونياً عن نتيجة اولى ثانوى الترم الثانى برقم الجلوس عبر موقع LMS.



أخبار إعلان نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019:

انتهت أعمال التصحيح ورصد درجات أولى ثانوي في جميع المحافظات.

إعلان النتائج سوف يظهر رسمياً في المواقع الرسمية للنتائج أو مواقع الأخبار مثل اليوم السابع ومصراوى.

مواد التربية الوطنية والدين والكمبيوتر لا تضاف إلى المجموع.

رسوب الطلاب في إحدي المواد الأساسية سيضطر للإعادة.

لم يتم إلى الآن اعتماد نتائج الصف الأول الثانوي.

مُتوقع إعلان نتائج امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني، خلال نهاية الأسبوع الحالي يوم الخميس أو مطلع الأسبوع القادم الأحد أو الاثنين.