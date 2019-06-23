” إعلان نتيجة” الصف الأول الثانوي نظام التابلت جميع المحافظات “رابط نتيجة” أولي ثانوي 2019 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس والاسم

ظهرت “نتيجة أولي ثانوي” نظام التابلت والتي تشغل بال جميع الطلاب والطالبات خلال الوقت الحالي، خصوصاً بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 سوف تظهر خلال الأسبوع الحالي، حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي “نتيجة أولي ثانوي 2019” برقم الجلوس والاسم، وسيم أشعار جميع الطلاب بالنتيجة عبر التابلت من خلال رسالة تحتوي علي تقدير كل طالب وترتيبه، وتحتل نتيجة الصف الأول الثانوي أهمية كبيرة لدي الطلاب لتحديد مستواهم للسنة القادمة لذلك في تشهد عمليه بحث كبيره للاستعلام عن النتيجة التي سنوضح للجميع كيفية ألاستعلام عنها.

البحث عن “نتيجة الصف الأول الثانوي” 2019 جميع المحافظات بنظام التابلت

نتيجة أولي ثانوي 2019 برقم الجلوس ( الكود ) أو الاسم جميع المحافظات

أدي ما يقرب من 540 ألف طالب وطالبة الامتحانات مايو 2019 ورقياً وإلكترونياً عبر التابلت، حيث بلغت عدد المدارس التي أدي بها الطلاب الامتحانات حوالي 550 مدرسة في جميع محافظات الجمهورية وتم الامتحان بها ورقياً لعدم وجود خدمة الإنترنت بها عبر التابلت، وباقي المدارس تم أداء الامتحانات إلكترونياً عبر التابلت الخاص بكل طالب الذي تم تسليمه لهم من وزارة التربية والتعليم، ويقوم الطالب بكتابة البار كود الخاص به على التابلت الجديد من خلال موقع LMS وعلى الفور يتم ظهور النتيجة والمجموع الكلي.

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