إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 96.6% للطب، 95.2% صيدلة، 93.2% هندسة

أعلن الدكتور يوسف عامر رئيس جامعة الزهر لشئون التعليم والطلاب عصر اليوم الخميس 12 سبتمبر نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمقر جامعة الأزهر.







وصرح الدكتور يوسف عامر بأن عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم فى المرحلتين الأولي والثانية بتنسيق الأزهر الشريف بلغ 97 ألف طالب و طالبة، وبلغ عدد الناجحين فى الثانوية الأزهرية 2019 حوالى 116 ألف طالب وطالب، مشيراً إلى أن ما يقرب من 19 ألف طالب وطالبة تخلفوا عن تسجيل رغباتهم.

وأكد الدكتور يوسف عامر خلال المؤتمر بأن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنين طب القاهرة بلغ 621 درجة، وكلية طب بنين دمياط 618 درجة، وطلبية طب بنين أيوط 616 درجة، وكلية طب أسنان القاهرة الحد الأدنى لها بلغ 615 درجة، وكلية طب أسنان بنين أسيوط بلغ 613 درجة، وكلية صيدلة بنين القاهرة 619 درجة، وكلية الهندسة بنين القاهرة 593 درجة، وكلية الهندسة بنين قنا 590 درجة.







أما الحد الأدنى لكيات البنات فى الأزهر فقد بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الطب بنات القاهرة 628 درجة بنسبة 96.2%، وكلية طب بنات دمياط 625 درجة، وكلية طب بنات أسيوط 622 درجة، وكلية أسنان بنات القاهرة 623 درجة، وكيلة الصيدلة القاهرة 619 درجة بواقع 95.2%، وكلية الصيدلة أسيوط أسيوط 617 درجة، وكلية الهندسة بنات القاهرة 606 درجة بواقع 93.2%، وكلية التمريض بنات القاهرة 601 درجة،

أما كليات الأدبي فقد بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية اللغات والترجمة دراسات إسلامية 559 درجة، وكلية الترجمة الفورية 548 درجة، وكلية الترجمة إنجليزي 533 درجة، وكلية الترجمة الفرنسية 528 درجة، وكلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف 587 درجة، وكلية الترجمة الفورية القاهرة 586 درجة، وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان 583 درجة، وكلية الدراسات الإنسانية ألماني القاهرة 577 درجة.