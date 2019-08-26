إقبال الطلاب على برنامج هندسة البرمجيات بحاسبات حلوان

أقبل اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري لعام 2019 عدد من طلاب وطالبات الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة على كلية الحاسبات في جامعة حلوان ، وقد أتى ذلك من أجل رغبتهم في الالتحاق ببرنامج هندسة البرمجيات ، فقام الطلاب الراغبين في التقدم ، باستكمال وتقديم مختلف الأوراق المطلوبة ، بالإضافة إلى العمل على إنهاء مختلف إجراءات الكشف الطبى فى هذا البرنامج المتميز.

توافد طلاب ثانوي على هندسة برمجيات

ومن الجدير بالذكر أن برنامج هندسية البرمجيات الموجود بكلية الحاسبات في جامعات حلوان ، والذي يتوافد عليه عدد كبير من طلاب شعبة علمي رياضيات للثانوية العامة ، كان قد تم انشاؤه منذ عام 2006 في جامعة حلوان ، والتى تعتبر أول جامعة مصرية تعمل على تطبيق هذا التخصص العلمي.

وعلى الجانب الآخر كان قد أكد السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على أن البرامج الجديدة تقوم بتقديم فرص تعليمية متنوعة ومختلفة بشكل كبير ومتنوع للغاية من أجل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وكذلك الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة ، كما تقوم الجامعة بتقديم فرصة جيدة إلى حد كبير لمختلف الطلاب المصريين والوافدين وكذلك أولياء الأمور من أجل القيام باختيار الأفضل من بينها بما يتفق مع رغباتهم ، هذا بالإضافة إلى كل من خريجى الجامعات والراغبين في الانضمام إلى البرامج الجديدة ، الأمر الذي يساعد على دعم تميز وتنافسية الخريج على كل من المستوى المحلي ، وكذلك المستوى الإقليمي ، على أن يتم ذلك عن طريق تزويدهم بمختلف المعارف والمهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.

أهمية تخصص هندسة البرمجيات

كما قد قام السيد الأستاذ الدكتور أسامة إمام القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بشرح وتوضيح مدى أهمية تخصص هندسة البرمجيات ، وأضافة أنه واحد من أهم التخصصات الحديثة التي قد تم العمل على إنشائها من أجل مواكبة التطور الكبير والمتسارع في عالم تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها ، من أجل تقديم ما هو أفضل من كل من الناحية العملية والناحية النظرية.

كما تجدر الإشارة إلى كون الأستاذ الدكتورة أمانى عبده منسق برنامج هندسة البرمجيات كانت قد أشارت إلى كون الدراسة في برنامج هندسة البرمجيات شاملة ، حيث من خلالها يصبح الطالب على وعى بشكل كبير وكامل بكل ما يتعلق بمشاريع البرمجيات ، وذلك بمراحله المختلفة ، على أن يكون ذلك بداية من متطلبات البرمجيات وصولًا إلى كيفية تحليلها وتطويرها واختبارها وصيانتها بشكل كامل ، ومن هنا يستطيع الطالب أو الطالبة القيام بالعمل في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات ، بالإضافة إلى معرفته بشكل كامل بمختلف أنواع البرمجيات.

كما يذكر أن برنامج هندسة البرمجيات يهدف إلى العمل على تقديم محتوى علمي أكاديمي بشكل يتماشى مع معايير الجودة المختلفة ، من أجل إثراء عملية البحث العلميويتم ذلك عن طريق مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المميزة ، التي تعمل على رفع مستوى وعى الطلاب نحو أهمية عملية البحث العلمي ، وكذلك القيام بمواكبة التطور في مجال هندسة البرمجيات ، ومن الجدير بالذكر أن برنامج هندسة البرمجيات يعمل على ربط الطالب أو الطالبة بسوق العمل بشكل كبير منذ بداية قبوله ، بالإضافة لذلك يتم العمل على إعداد التدريب المناسب لكل مستوى وذلك بداية من المستوى الأول ، ويتم ذلك من خلال مجموعة من كبرى شركات البرمجيات ، الأمر الذي له تأثير بشكل إيجابي كبير على مستوى طلاب البرنامج.