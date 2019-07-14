إليكم أهم خطوات تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية

يبحث طلاب الثانوية في كل أنحاء الجمهورية عن الخطوات الواجب اتخاذها بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019، والتي تم اعتمادها يوم السبت الموافق 13 يوليو، هذا ويبحث كل طالب عن الكلية أو المعهد المناسب للمجموع الذي نجح في حصاده خلال هذا العان، والجدير بالذكر أنه سيتم زيادة عدد الرغبات الخاصة بالمعاهد والجامعات لتكون 75 رغبة بدلاً من 60 رغبة، وهو الأمر الذي يمنح الطلاب فرصة رائعة ألا وهي تسجيل أكبر كم من الرغبات.

تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2019 :

من المفترض أن تبدأ مكاتب التنسيق الإلكتروني باستقبال الطلاب لتسجيل الرغبات يوم الأربعاء، حيث أن المتعارف عليه أن المرحلة الأولى من التنسيق تبدأ بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، الجدير بالذكر أن نسبة النجاح في الثانوية العامة قد بلغت هذا العام 78.6%، وهي الأكثر من العام الماضي لذا من المتوقع أن يكون التنسيق مرتفعاً قليلاً عن العام الماضي.

خطوات تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد 2019 :

على الجانب الآخر، يمر تنسيق القبول بالثانوية العامة في الجامعات والمعاهد بعدة خطوات، نسردها لكم فيما يلي ليكون كل الطلاب على علم بما ينبغي عليهم أن يفعلوه وهي الآتي :

• اولاً، يتم الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية، وكتابة الرقم السري للطالب فضلاً عن رقم الجلوس الخاص به.

• ثانياً، يقوم الطاب باختيار الرغبات التي تتناسب مع المجموع الذي تمكنوا من حصاده.

• ثالثاً، بعد انتهاء فترة التنسيق تأتي لطالب رساله بالكلية التي تم قبوله فيها، وهنا يتم طباعة جواب الترشيح ليستطيع استخدامه كما يشاء بعد ذلك.