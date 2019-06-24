إليكم رابط نتائج الصف الأول الثانوي 2019 بنظام التابلت emis.gov.eg

رابط نتائج الصف الأول الثانوي 2019 بنظام التابلت emis.gov.eg ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج ، رابط من أجل الإستعلام عن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 ، حيث صرح وزير التربية والتعليم على أن نسبة نجاح الطلاب بالصف الأول 91,4% ، وقد تم الإعلان عن النتائج من خلال الكود الخاص بالطالب ، وكذلك الرقم القومي للطالب ، هذا وقد نوه وزير التربية والتعليم طارق شوقى أن نتيجة الصف الأول الثاني 2019 بنظام التابلت سوف يكون مختلف ، لأن ما تم من تطوير كان كبيراً ، وأن تجربة الإمتحانات كشفت ان الطلاب لديهم قدرة على تغيير وقبول الجديد .

يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى 2019 في جمهورية مصر العربية ، قد بدأت في 19 مايو الماضي واستمرت حتى أول يونيو الجاري، وقد وبلغ عدد الطلاب الممتحنين على مستوى الجمهورية 585,980 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي، قد أدوا الامتحانات التجريبية الأولى للثانوية التراكمية، بنظام “التابلت”.

نصائح خلال إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019.. تعرف عليها

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلالم وقع كلمة دوت أورج العديد من النصائج التي أعلنت عنها وزارة التعليم في دولة المملكة العربية السعودية ، وذلك خلال إعلانه عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 عبر رابط الوزارة G10.emis.gov.eg، أن كل طالب سيحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، من خلال كارت يشمل 4 ألوان وهم :

– اللون الأزرق يرمز للتفوق

– اللون البرتقالي يرمز لـ معقول

– اللون الأخضر يدل على أنه أقل من التوقعات

-اللون الأسود هذا يعني أن الطالب سيحصل على فرصة ثانية.