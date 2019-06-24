إليكم رابط نتائج الصف الأول الثانوي 2019 بنظام التابلت emis.gov.eg

رابط نتائج الصف الأول الثانوي 2019 بنظام التابلت emis.gov.eg ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج ، رابط من أجل الإستعلام عن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 ، حيث صرح وزير التربية والتعليم على أن نسبة نجاح الطلاب بالصف الأول 91,4% ، وقد تم الإعلان عن النتائج من خلال الكود الخاص بالطالب ، وكذلك الرقم القومي للطالب ، هذا وقد نوه وزير التربية والتعليم طارق شوقى أن نتيجة الصف الأول الثاني 2019 بنظام التابلت سوف يكون مختلف ، لأن ما تم من تطوير كان كبيراً ، وأن تجربة الإمتحانات كشفت ان الطلاب لديهم قدرة على تغيير وقبول الجديد .
يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى 2019 في جمهورية مصر العربية ، قد بدأت في 19 مايو الماضي واستمرت حتى أول يونيو الجاري، وقد وبلغ عدد الطلاب الممتحنين على مستوى الجمهورية 585,980 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي، قد أدوا الامتحانات التجريبية الأولى للثانوية التراكمية، بنظام “التابلت”.
نصائح خلال إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019.. تعرف عليها
– اللون الأزرق يرمز للتفوق
– اللون البرتقالي يرمز لـ معقول
– اللون الأخضر يدل على أنه أقل من التوقعات
-اللون الأسود هذا يعني أن الطالب سيحصل على فرصة ثانية.
رابط نتيجة اولى ثانوى عام
في نهاية المقال نرصد لكم متابعينا الكرام رابط من أجل الإستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوى العام 2019 برقم الطالب القومي، ويمكنك عزيزي الطالب والطالبة من خلال تلك الخطوات التالية للإستعلام عن نتائج أولى ثانوي من خلال الخطوات التالية :-
- الخطوة الأولي: الدخول علي الرابط التالي، g10.emis.gov.eg.
- الخطوة الثانية: يقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة.
- الخطوة الثالثة: الضغط علي بحث.
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