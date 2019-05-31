إليكم نتائج السادس الابتدائي العراقي بابل وكركوك والكرخ الثالثة 2018/2019

نقدم لكم أشقاءنا بالعراق نتائج بابل وكركوك والكرخ الثالثة للعام الدراسي 2019، حيث خرجت علينا وزارة التربية والتعليم العراقية صباح أمس الخميس مؤكدةً بأنه تم الانتهاء من عمليات تصحيح الدفاتر، ونحن الآن بصدد انتظار الإعلان عن نتائج بابل وأربيل وكركوك والكرخ الثالثة، هذا وقد شددت الوزارة أيضاً على ضرورة التأني في عملية تصحيح الامتحانات ليحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها.

نتائج السادس الابتدائي 2010 بمحافظات بابل وكركوك والكرخ الثالثة :

الجدير بالذكر أن نتائج السادس الابتدائي 2019 في بابل واربيل وكركوك استغرقت وقتاً طويلاً للغاية لاستظهارها، حيث تعرف تلك المحافظات باشتمالها على عدد كبير جداً من المدارس وترتفع بهم نسبة الكثافة السكانية، لذا نجد أن لديهم عدد كبير للغاية من الطلاب، وعلى الرغم من ذلك لم تحدث أي مشكله حال تصحيح الأوراق ولم يتم رصد أي شكوى من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن ظهور نتيجة السادس الابتدائي بمحافظة الكرخ الثالثة وبابل وذي قار، وتم بالفعل رفع درجات الطلاب على المواقع الخاصة بالوزارة لتكون في متناول كل الطلاب، وتجدر الإشارة إلى أن نسب النجاح كانت مرضية فبلغت في بابل حوالي 90%، والآن نقدم لكم الروابط التي تمكنكم من الوصول للنتائج مباشرةً.

رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي بالعراق الدور الأول مايو 2019 :

من خلال الروابط التالية تتمكنون من الاطلاع على نتائج أي محافظة فور ظهورها، فيمكنكم الآن من خلالهم الاستعلام عن نتائج بابل واربيل والكرخ الثالثةوغيرها من المحافظات التي ظهرت بها النتائج، وأخيراً نترككم مع الروابط :

نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الاول الرصافة االأولى هنا



نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الاول الرصافة الثانية هنا

نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الاول الرصافة الثالثة هنا

نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الاول الكرخ الاولى هنا

نتائج السادس ابتدائي 2019 الدور الاول الكرخ الثانية هنا

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الكرخ الثالثة هنا

نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الاول المثنى هنا

نتائج امتحانات السادس الابتدائي 2019 دهوك من هنا

نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الاول كربلاء هنا

نتائج السادس الابتدائي 2019 محافظة ديالى من هنا

نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 كربلاء من هنا

نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الاول النجف الاشرف من هنا

نتائج السادس ابتدائي 2019 الدور الاول صلاح الدين هنا

نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 ذي قار هنا