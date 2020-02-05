إنشاء جامعة “المدينة” في هليوبوليس الجديدة.. تعرف على الكليات

وافقت رئاسة الجمهورة على إنشاء جامعة “المدينة” في القاهرة على أن يكون مقرها في مدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أكدت أن جامعة “المدينة” ستكون ذات شخصية اعتبارية وغير هادفة للربح.

معلومات عن جامعة المدينة في القاهرة

ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا تفصيليا، اليوم الأربعاء، أوضحت فيه عددا من المعلومات حول جامعة “المدينة” التي وافقت رئاسة الجمهورية على إنشائها، والتي تتضمن 5 كليات وهي: كلية الهندسة، كلية العلاج الطبيعي، كلية الفنون والتصميم، كلية الإعلام، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.

وأشارت الوزارة إلى أن رئاسة الجمهورية وافقت في الفترة الماضية على إنشائ جامعات جديدة مثل جامعة السلان في مدينة طنطا، وجامعة سفنكس في مدينة أسيوط الجديدة، وجامعة ميريت في مدينة سوهاج الجديدة وجامعة الحياة في منطقة التجمع الخامس، وجامعة اللوتس في مدينة المنيا الجديدة، وجامعة رشيد في مدينة رشيد، وجامعة مايو في مدينة 15 مايو.

من ناحية أخرى فإن عدد الجامعات الحكومية أًبح 27 جامعة حكومية بعد إضافة جامعة مطروح وإضافة جامعة الأقصر وإضافة جامعة الوادي الجديد، كما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت إنشاء 7 جامعات تكنولوجية، تم افتتاح 3 منهم في القاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا، وهي جامعات مخصصة لطلاب التعليم الفني لاستكمال مراحل التعليم العليا.

وأضاف بيان وزارة التعليم العالي أن الوزارة تعمل وفق خطة مستقبلية لاستيعاب أعداد طلاب الجامعات المتزايد وتطوير التعليم والمناهج الدراسية.