إنشاء مدرسة متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات .. هي الأولى من نوعها بالشرق الأوسط

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ديوان عام الوزارة عن توقيع برتوكول تعاون مع شركة “Egypt gold” للمجوهرات، إنشاء مدرسة متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات في مدينة العبور، والتي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وأوضح شوقي أن التعليم الفني يحوز على اهتمام وزارة التعليم بنفس درجة التعليم العام، وأشار إلى أن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بدأت بتنفيذها الوزارة منذ العام الماضي 2018/2019 ، ترمي إلى تغيير صورة التعليم الفني لدى المجتمع من خلال العمل على الارتقاء بجودة هذا التعليم وتأهيل الطلبة للانخراط بسوق عمل واعد.

أول مدرسة متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات

ما هي أبرز المعلومات ومزايا مدرسة تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات؟

وأوضح الدكتور شوقي خلال المؤتمر أن المدرسة المزمع إنشاؤها تقوم على تعاون ثلاثي ما بين وزارة التربية والتعليم، والشريك الصناعي، والشريك الأجنبي الذي يشرف على تطبيق المناهج وفقًا للمعايير العالمية ويمنح الشهادة، وأكد شوقي على سعي الوزارة لزيادة عدد المدارس المتخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات ليصل عددها إلى 4 أو 5 مدارس خلال فترة قصيرة.

ونوّه الوزير إلى أن التقديم متاح أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، ويستمر قبول الطلبات حتى الخامس من سبتمبر الجاري، على أنه الاستهداف للطالبات أكثر من الطلاب ولا سيما أن العمل في هذا المجال يحتاج إلى أيدٍ مرنة حسب تعبيره.

أما أبرز المعلومات عن هذه المدرسة فيمكن إجمالها بما يلي: