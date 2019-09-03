إنشاء مدرسة متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات .. هي الأولى من نوعها بالشرق الأوسط
أبرز ما تريد معرفته عن مدرسة متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات
أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ديوان عام الوزارة عن توقيع برتوكول تعاون مع شركة “Egypt gold” للمجوهرات، إنشاء مدرسة متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات في مدينة العبور، والتي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وأوضح شوقي أن التعليم الفني يحوز على اهتمام وزارة التعليم بنفس درجة التعليم العام، وأشار إلى أن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بدأت بتنفيذها الوزارة منذ العام الماضي 2018/2019 ، ترمي إلى تغيير صورة التعليم الفني لدى المجتمع من خلال العمل على الارتقاء بجودة هذا التعليم وتأهيل الطلبة للانخراط بسوق عمل واعد.
أول مدرسة متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات
ما هي أبرز المعلومات ومزايا مدرسة تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات؟
وأوضح الدكتور شوقي خلال المؤتمر أن المدرسة المزمع إنشاؤها تقوم على تعاون ثلاثي ما بين وزارة التربية والتعليم، والشريك الصناعي، والشريك الأجنبي الذي يشرف على تطبيق المناهج وفقًا للمعايير العالمية ويمنح الشهادة، وأكد شوقي على سعي الوزارة لزيادة عدد المدارس المتخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات ليصل عددها إلى 4 أو 5 مدارس خلال فترة قصيرة.
ونوّه الوزير إلى أن التقديم متاح أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، ويستمر قبول الطلبات حتى الخامس من سبتمبر الجاري، على أنه الاستهداف للطالبات أكثر من الطلاب ولا سيما أن العمل في هذا المجال يحتاج إلى أيدٍ مرنة حسب تعبيره.
أما أبرز المعلومات عن هذه المدرسة فيمكن إجمالها بما يلي:
- تعتبر هذه المدرسة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.
- هذه المدرسة هي العاشرة في مصر ضمن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تعتمد على شراكة 3 عناصر وهي: وزارة التربية والتعليم، وشريك صناعي وهو شركة “Egypt gold”، وشريك أجنبي ” خبير إيطالي” الذي يشرف على تطبيق المناهج بما يتفق مع المعايير العالمية ويمنح شهادات التخرج للطلاب والطالبات.
- عدد الطلاب المستهدفين سيكون 200 طالب أغلبهم من الطالبات.
- يستمر التقديم في المدرسة حتى 15 سبتمبر الجاري بمقر المدرسة الطائن في مدينة العبور.
- التقدم متاح لحملة الشهادة الإعدادية لعام 2018/2019، والحاصلين على مجموع 220 درجة فأكثر.
- على المتقدم الخضوع لامتحانات في اللغة العربية، واللغة الانجليزية، ووالرياضيات، إضافة إلى المقابلة الشخصية.
- الدراسة في المدرسة مقسمة إلى 4 أيام عملي، ويومين نظري في الأسبوع.
- يُمنح الطلاب بالمدرسة مكافآت شهرية ، تُقدر حسب كفاءاتهم، لتحفيزهم على على الاجتهاد.
- التدريب العملي للطلبة يتم في مصنع شركة Egypt gold بمدينة العيور.
- الطلاب المتخرجون من المدرسة يمكنهم العمل بشركة ” Egypt gold”، أو بشركات أخرى متخصصة في مجال صناعات الحلي والمجوهرات، أو السفر خارج البلاد للعمل بموجب الشهادة المعتمدة دوليًا.
- الخريج يمكنه الحصول على دخل يصل إلى 30 الف جنيه شهريًا من خلال عمله بهذه المهنة باعتباره سيحصل على نسبة من ارباح الشركة التي سيلتحق بالعمل لديها.
- على اعتبار المدرسة تقوم على هدف خدمة المجتمع، يمكن للراغبين من غير الطلاب التقدم للمدرسة لاتباع دورات تدريبية في هذه الحرفة بمقابل مادي.