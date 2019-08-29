إنشاء مركز تطوير وسائل المحافظة على البيئة في جامعة بني سويف

قام مجلس جامعة بني سويف تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن خلال جلسته رقم 174 ، بالموافقة على قرار إنشاء مركز تطوير وسائل المحافظة على البيئة ، على أن يتبع هذا المركز إدارة الجامعة بالتعاون مع كل من كلية الدراسات العليا المتقدمة والزراعة ، وكذلك معهد النباتات الطبية والعطرية ، على أن يتم إدراجه ضمن اللائحة المالية والإدارية لجامعة بني سويف.

إنشاء مركز لتطوير وسائل المحافظة على البيئة

كما قد قام السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة بني سويف بتوضيح أن مركز تطوير وسائل المحافظة على البيئة يهدف إلى العمل على تحديد مختلف المشكلات البيئية ، والعمل على حل تلك المشكلات بشكل علمي للحد منها ، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة ، والحرص على القيام بمحاربة ومواجهة كافة أسباب التلوث الموجودة ومعرفة مصادرها المختلفة ، ومعرفة طرق التعامل مع مختلف أشكال القمامة والنفايات ، والطرق السليمة للتخلص منها ، وكذلك مدى أهمية عملية الفرز من المنبع ، وطرق إعادة تدوير المخلفات ، هذا بالإضافة إلى القيام بالعمل على تعميق الوعي البيئي بين الطلاب حتى يصبحوا أساس يعمل على نشر ثقافة البيئة والحفاظ عليها .

ومن الجدير بالذكر أن السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة بني سويف كان قد أضاف موضحًا أن المركز سوف يعمل على إقامة تعاون وثيق مع كل من المكاتب الإستشارية ، والهيئات الحكومية والصناعية ، بالإضافة إلى المؤسسات المجتمعية والعلمية ، من أجل العمل على حل مختلف المشكلات البيئية ، بالإضافة إلى القيام بتقديم المشورة الفنية المتخصصة ، وكذلك العمل على المساهمة الفعالة في وضع وتنفيذ السياسات المختلفة سواء كان ذلك على مستوى المحافظة أو على المستوى القومي .