إنطلاق المرحلة الثانية للتنسيق وفتح باب تسجيل الرغبات بالجامعات المصرية

بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 يبدأ مارثون جديد لطلاب المرحلة الثانوية بدءاً من اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو وذلك لمدة خمسة أيام حتى يوم الأحد القادم، هذا ويتضمن تنسيق المرحلة الثانية عدد 175673 طالبة وطالبة من الشعبة العلمية بقسميها العلمي والرياضي بالإضافة إلى عدد 54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، وفيما يلي نوضح لكم نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بالثانوية العامة بالتفصيل.

المرحلة الثانية للتنسيق الثانوية العامة:

تبدأ اليوم الأربعاء المرحلة الثانية للتنسيق للثانوية العامة بجميع الكليات والمعاهد المصرية وذلك بحد أدني للشعبة العلمية 320 درجة فأكثر أي بنسبة تبدأ من 78.5%، كما تم تحديد الحد الأدني لقبول الشعبة الأدبية بواقع 279 درجة أي بنسبة تبلغ 68.05%، وتبدأ الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية إستعقبال الطلاب بدءاً من اليوم وحتى الأحد المقبل قبل الإعلان عن فتح باب التقد للمرحلة الثالثة من التنسيق.

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نتيجة المرحلة الأولي لتنسيق الثانوية العامة 2019:

وقد تم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2019 منذ يوم الأحد الماضي والتي أُعتمدت بواقع 398 درجة وبنسبة 97.7% فيما أعلى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية والذين بلغ عددهم 30152 طالب وطالبة، وبحد أدني يبدأ من 389.5 درجة بنسبة 95% لطلاب الشعبة الهندسية الذين بلغ عددهم 14690 طالب وطالبة، بالإضافة إلى طلاب الشعبة الأدبية والذين بلغ عددهم 98471 طالب وطالب بحد أدنى 328 درجة أي بنسبة 80%، بقد بلغ إجمالي عدد الطلاب بتنسيق المرحلة الأولى عدد 143313 طالب وطالبة على مستوي الجمهورية.