من ابرز الكليات الحديثة كلية الثروة السمكية تم إنشاءها عام 2009م بعد إصدار قرار جمهوري بذلك، وتعد من أوائل الكليات في الشرق الأوسط، وتعد الوحيدة من نوعها داخل مصر والتي تهتم بمجال الاستزراع السمكي والمائي، تتواجد الكلية في السويس وتتبع جامعة قناة السويس وبدأت الدراسة فيها عام 2011م .

كلية الثروة السمكية

أحد ابرز الكليات الحديثة كلية الثروة السمكية تتواجد في جامعة قناة السويس وجامعة كفر الشيخ وجامعة أسوان، ومن أجل الالتحاق بها لابد من دراسة الطالب الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم ورياضة، ويحصل المتخرج منها على بكالوريوس المصائد السمكية وتكنولوجيا الصيد، والدراسة فيها اربع أعوام،ويعتمد نظام الدراسة فيها على نظام الساعات المعتمدة والفصل الدراسي ومدتهم 15 فصل دراسي ثم الامتحان النهائي ويوجد فصول صيفية اختيارية.

وتختلف المقررات الدراسية في كل فصل دراسي وتكون مدة الدراسة 8 أسابيع لكل فصل دراسي، وبعد الأسبوع الثامن الامتحان التطبيقي، وقد يُحرم الطالب من الامتحان إذا كانت نسبة الغياب تقل عن 75%، والمقررات لها امتحانات شفوية وتحريرية وعملية.

أقسام كلية الثورة السمكية

أقسام جامعة السويس:

قسم الاستزراع السمكي

تكنولوجيا تصنيع الأسماك.

قسم العلوم الهندسية لشعبة علمي رياضة فقط

قسم البيئة المائية.

أقسام جامعة كفر الشيخ

قسم الاستزراع المائي .

استزراع الكائنات البحرية غير التقليدية.

قسم المصائد والبيئة المائية.

أقسام جامعة أسوان:

قسم الاستزراع السمكي

قسم الاستزراع المائي.

قسم تكنولوجيا تصنيع الأسماك.

يدرس الطلاب في كلية الثورة السمكية ، مقدمة عنها ويدرسون بيولوجيا الأحياء المائية والكيمياء العضوية والتحليلية، والبيئة المائية والتنوع المائي والميكروبيولوجي الخاص بالأحياء المائية وغيرها من العلوم التي تؤهلهم للعمل في أسواق العمل العالمية، وتنسيق كلية الثورة السمكية العام الماضي 92.44% ومن المتوقع زيادة التنسيق لهذا العام لـ 93%.

تعد كلية الثورة السمكية من الكليات التي تؤهل الخريجين للعمل في مراكز البحوث ومراكز الاستزراع السمكي والمفرخات، والمزارع السمكية المنتشرة في مناطق مدن القناة بورسعيد والسويس .