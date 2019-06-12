نرصد لكم نموذج اجابة امتحان الانجليزي 2019 الثانوية العامة، حيث انتهى طلبة وطالبات شهادة الصف الثالث الثانوي من أداء امتحان اللغة الإنجليزية اليوم أمام اللجان في جميع محافظات مصر، وجاءت ردود افعال الطلاب عقب نهاية اجابة امتحان اللغة الإنجليزية اليوم متفاوتة، حيث رأي البعض إلى سهولة الامتحان، بينما ذهاب البعض الأخر إلا أن هناك جزيئات جاءت صعبة، وسنتعرف من خلال هذا المقال توزيع درجات امتحان الانجليزي وحلول نموذج اللغة الإنجليزية وزارة التربية والتعليم.

اجابة امتحان الانجليزي

حددت وزارة التربية والتعليم زمن إجابة امتحان اللغة الانجليزية بثلاث ساعات تبدأ من التاسعة صباح اليوم الأربعاء وتنتهي في الثانية عشر ظهراً، وتوافد طلبة وطالبات الثانوية العامة على اللجان منذ الثامنة صباحاً استعداداً لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام اللجان المخصصة، حيث تقدم للإجابة وحل امتحان اللغة الإنجليزية حوالي 669,749 للشعبتين العلمية والأدبية.

حل امتحان اللغة الانجليزية

سنضيف لكم حلول امتحان اللغة الإنجليزية من الأجزاء التي تم نشرها من مجموع من مدرسي المادة عبر الإنترنت، لحين وصول إجابة امتحان الانجليزي من وزارة التربية والتعليم، علماً بإن امتحان اللغة الإنجليزية هو الامتحان الرابع للثانوية العامة والتي بدأت يوم الثامن من شهر يونيو الحالي، بعد أداء الطلاب لامتحان اللغة العربية والتربية الدينية والأقتصاد والأحصاء في الأيام السابقة.

تابعنا معكم وسنواصل متابعة أخر تطورات وأراء الطلاب حول امتحان اللغة الإنجليزية اليوم.