“احسب درجاتك” نموذج اجابة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2019 “شعبة علمي علوم” نظام البوكليت

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم السبت 29-6-2019، أداء الامتحانات في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية “شعبة العلمي علوم”، والرياضيات البحتة “التفاضل والتكامل”شعبة العلمي رياضيات، وعلم النفس والاجتماع “للشعبة الأدبية”، وذلك من خلال 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية، ومن خلال ذلك التقرير سوف نقوم برفع اجابات مادة الجيولوجيا لشعبة العلمي علوم، فتابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم الاجابات.

والجدير بالذكر أن طلاب شعبة العلمي علوم، يؤدون الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بإجمالي عدد 266 ألفاً و 30 طالباً وطالبة، وقد انطلق الامتحان في تمام التاسعة صباحًا ويستمر 3 ساعات وحتى الثانية عشرة ظهراً.

بينما يؤدي طلاب شعبة علمي رباضيات الامتحان في نفس التوقيت مادة الرياضيات البحتة “التفاضل والتكامل”، بإجمالي عدد 117 ألفاً و 71 طالباً وطالبة.

كما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، بإجمالي عدد 253 ألفاً و 932 طالباً وطالبة.

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وقد خصص نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، خالد عبد الحكم، الأرقام الأتية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، وذلك للعمل على سرعة حل المشكلات، والتي من الموقع أن نحدث خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

إجابة امتحان الجيولوجيا

سوف نقوم برفع كافة الاجابات الخاصة بالمادة، وذلك فور انتهاء الطلاب من انتهاء اللجان الامتحانية.

وقد تداولت صفحات الغش الاجتماعي،كل النماذج الامتحانية التى جرى تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الجمعة،واكن قد نفي خالد عبد الحكيم تلك الاشاعات بزعم تسريب الامتحانات، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صفحات الغش الإلكتروني.