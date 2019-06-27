اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019| نتيجة دبلوم التجارة والصنايع والزراعة برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 تثير جدلاً واسعاً على مواقع الانترنت بعد أن تأخرت النتيجة عن الظهور، وذلك بسبب تعليمات وزارة التربية والتعليم بتحري الدقة في تصحيح النتيجة في الكونترول المخصص لتصحيح امتحانات الدبلومات الفنية في المحافظات وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الاعلان عن النتيجة لجميع الفئات مرة واحدة ويتم عرضة على الموقع الرسمي المخصص لعرض النتائج التابع لوزارة التربية والتعليم.

وزارة التربية والتعليم

افادت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح للمواد الدراسية ويتم الأن مراجعة وتجميع الدرجات للدبلومات الفنية لنظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات، وأكدت الوزارة أن تحري الدقة في مصلحة الطالب وأكدت الوزارة بأن كل طالب سيحصل على حقه في الدرجات وسيكون التقييم على أعلى مستوى.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

بعد الانتهاء من عمليات التصحيح من المتوقع أن يتم الاعلان الرسمي من وزارة التربية والتعليم باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 مع نهاية شهر يونيو ويمكنكم متابعة أخبار النتيجة والاستعلام عنها عن طريق بوابة التعليم الفني المخصص لعرض نتائج الدبلومات الفنية.

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النتيجة عن طريق وضع رقم الجلوس أسفل المقال في التعليقات لنقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور الإعلان عنها ومتابعة أخبار ظهور النتيجة مباشرة بشكل لحظي.