اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للبنين والبنات كيفية التسجيل عبر موقع التنسيق وموعد امتحانات القبول واماكن آداء الامتحان

نتابع معكم أهم تفاصيل اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية 2019 لطلاب الثانوية العامة المصرية بشعبتي علمي وأدبي وذلك للبنين والبنات الراغبين في التسجيل بكليات التربية الرياضية في الجامعات المصرية الحكومية، ويشترط المجلس الأعلي للجامعات علي الطلاب المتقدمين أن يجتازوا امتحان القدرات بنجاح، وسنتابع معكم في هذه المقالة موعد اختبارات القدرات بكليات تربية رياضية في جميع المحافظات وأيضا الأوراق المطلوبة من المتقدم والمتقدمة وخطوات التقدم لاختبارات القدرات والملابس الرياضية المطلوبة وكيفية تأدية الاختبارات وأماكن تأدية الامتحان للبنين والبنات.

اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

يتم تأدية اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية علي 3 مراحل في 3 أيام مختلفة، وهي كالتالي:

اليوم الأول: اختبارات الوطن والطول، اختبارات طبية مبدئية، اختبار القوام، اختبار التشوهات

اليوم الثاني: اختبارات المهارة مثل اختبارات السرعة في كرة القدم

اليوم الثالث: اختبار الهيئة، التأكد من سلامة النطق ومناسبة الشخصية لطبيعة العمل والدراسة بالكلية والمجال الرياضي

التسجيل بكليات التربية الرياضية عبر موقع التنسيق

الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط الرسمي الدخول علي صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات عبر الرقم القومي ورقم الجلوس تظهر بيانات الطالب كلها ويجب علي المتقدم التأكد من صحتها تظهر قائمة بالاختبارات المتاحة وأماكن أداء امتحان القدرات اخبار اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية وسيتم النظام بتحديد أيام للمتقدم النقر علي “أقر بأن الرغبات المسجلة صحيحة ولن يمكنني التعديل بعد ذلك” ثم الضغط على زر “موافق”. طباعة إيصال التسجيل

الأوراق المطلوبة لامتحان التربية الرياضية 2019

الإيصال الدال على اسم الكلية التي قام الطالب بطباعتها من الموقع الإلكتروني.

6 صور شخصية 4 ×6

أصل رقم الجلوس وصورة منه.

صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بالمتقدم

شهادات التفوق الرياضي (في حالة وجودها)

الملابس الرياضية المطلوبة

البنين : فانلة بدون أكمام، بنطلون قصير، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض، لباس بحر

البنات : لباس بحر ، بلوزة، بنطلون تدريب، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض.

اماكن اختبارات القدرات كليات التربية الرياضية بنين وبنات