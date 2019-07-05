اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للبنين والبنات كيفية التسجيل عبر موقع التنسيق وموعد امتحانات القبول واماكن آداء الامتحان

نتابع معكم أهم تفاصيل اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية 2019 لطلاب الثانوية العامة المصرية بشعبتي علمي وأدبي وذلك للبنين والبنات الراغبين في التسجيل بكليات التربية الرياضية في الجامعات المصرية الحكومية، ويشترط المجلس الأعلي للجامعات علي الطلاب المتقدمين أن يجتازوا امتحان القدرات بنجاح، وسنتابع معكم في هذه المقالة موعد اختبارات القدرات بكليات تربية رياضية في جميع المحافظات وأيضا الأوراق المطلوبة من المتقدم والمتقدمة وخطوات التقدم لاختبارات القدرات والملابس الرياضية المطلوبة وكيفية تأدية الاختبارات وأماكن تأدية الامتحان للبنين والبنات.
اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية
يتم تأدية اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية علي 3 مراحل في 3 أيام مختلفة، وهي كالتالي:
- اليوم الأول: اختبارات الوطن والطول، اختبارات طبية مبدئية، اختبار القوام، اختبار التشوهات
- اليوم الثاني: اختبارات المهارة مثل اختبارات السرعة في كرة القدم
- اليوم الثالث: اختبار الهيئة، التأكد من سلامة النطق ومناسبة الشخصية لطبيعة العمل والدراسة بالكلية والمجال الرياضي
التسجيل بكليات التربية الرياضية عبر موقع التنسيق
- الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط الرسمي
- الدخول علي صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات عبر الرقم القومي ورقم الجلوس
- تظهر بيانات الطالب كلها ويجب علي المتقدم التأكد من صحتها
- تظهر قائمة بالاختبارات المتاحة وأماكن أداء امتحان القدرات
- اخبار اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية وسيتم النظام بتحديد أيام للمتقدم
- النقر علي “أقر بأن الرغبات المسجلة صحيحة ولن يمكنني التعديل بعد ذلك” ثم الضغط على زر “موافق”.
- طباعة إيصال التسجيل
الأوراق المطلوبة لامتحان التربية الرياضية 2019
- الإيصال الدال على اسم الكلية التي قام الطالب بطباعتها من الموقع الإلكتروني.
- 6 صور شخصية 4 ×6
- أصل رقم الجلوس وصورة منه.
- صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بالمتقدم
- شهادات التفوق الرياضي (في حالة وجودها)
الملابس الرياضية المطلوبة
- البنين : فانلة بدون أكمام، بنطلون قصير، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض، لباس بحر
- البنات : لباس بحر ، بلوزة، بنطلون تدريب، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض.
اماكن اختبارات القدرات كليات التربية الرياضية بنين وبنات
|المحافظة
|بنين
|بنات
|القاهرة، الجيزة
|كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان
|كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان
|القليوبية
|كلية التربية الرياضية جامعة بنها
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|الإسكندرية، البحيرة
عدا مناطق : كوم حمادة، وادي النطرون، مديرية التحرير
|كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير جامعة الاسكندرية
|كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج جامعة الاسكندرية
|مطروح
|كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح جامعة اسكندرية
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|المنيا
|كلية التربية الرياضية جامعة المنيا
|كلية التربية الرياضية جامعة المنيا
|أسيوط
|كلية التربية الرياضية جامعة اسيوط
|كلية التربية الرياضيةجامعة اسيوط
|الوادي الجديد
|كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد جامعة اسيوط
|كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد جامعة اسيوط
|قنا، البحر الأحمر، الأقصر
|كلية التربية الرياضية بقناجامعة جنوب الوادى
|كلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادى
|سوهاج
|كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج
|كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج
|أسوان
|كلية التربية الرياضية جامعة اسوان
|كلية التربية الرياضية بأسوان
|الغربية
|كلية التربية الرياضية جامعة طنطا
|كلية التربية الرياضية جامعة طنطا
|مدينة السادات
بالإضافة إلى مناطق : كوم حمادة، وادي النطرون، مديرية التحرير، منوف، أشمون، الشهداء
|كلية التربية الرياضية جامعة السادات
|كلية التربية الرياضية بمدينة السادات
|المنوفية
ماعدا مدينة السادات
|المنوفية ماعدا مدينة السادات
|كلية التربية الرياضية بشبين الكوم
|الشرقية
|كلية التربية الرياضية بالزقازيق
|كلية التربية الرياضية بالزقازيق
|دمياط
|كلية التربية الرياضية جامعة دمياط
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|بورسعيد
|كلية التربية الرياضية ببور فؤاد جامعة بورسعيد
|كلية التربية الرياضية ببور فؤاد جامعة ببورسعيد
|الإسماعيلية، السويس
|كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس
|كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس
|كفر الشيخ
|كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ
|كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ
|بني سويف
|كلية التربية الرياضية جامعة ببني سويف
|كلية التربية الرياضية جامعة ببني سويف
|الفيوم
|كلية التربية الرياضية جامعة الفيوم
|كلية التربية الرياضية جامعة الفيوم
|الدقهلية
|كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة
|كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة
|شمال وجنوب سيناء
|كلية التربية الرياضية جامعة العريش
|كلية التربية الرياضية جامعة العريش
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