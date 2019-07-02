اختبارات قدرات الثانوية العامة .. رابط وموعد وطريقة التسجيل عبر بوابة التنسيق الإلكترونية

الوصول إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا هو الهدف الأهم لجميع طلبة وطالبات الثانوية العامة، فمكتب التنسيق هو البوابة التي يدخل من خلالها الطالب الكلية التي يرغبها في حالة حصوله على المجموع الذي تتطلبه للدراسة بها والذي يحدده مكتب تنسيق القبول بناء على الأماكن المتاحة بالكلية وعدد الطلاب الراغبين بالدراسة بها، ولكن ليس مجموع الدرجات هو المعيار الوحيد لجميع الكليات، فهناك العديد من الكليات التي تشترط اجتياز الطالب لاختبار أخر للدخول بها أطلق عليه مكتب التنسيق اختبار القدرات، واختبار القدرات لطلبة الثانوية العامة تم تصميمه ليوضح مدى قابلية الطالب للدراسة التي هو مقبل عليها، وهل هو مؤهل لها أم لا.

موعد اختبار القدرات للثانوية العامة 2019

طبقا لما أعلنه مكتب تنسيق القبول بالجامعات والذي يرأسه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بداية أعمال اختبارات القدرات لطلبة وطالبات الثانوية العامة سينطلق يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو 2019 وتستمر حتى السبت 20 يوليو الجاري، من خلال شبكة الانترنت عبر الرابط الذي حددته الوزارة ومكتب تنسيق القبول.

رابط التسجيل والحجز في اختبارات القدرات للثانوية العامة 2019

ومن خلال ما تم استحداثه في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وتيسيرا على الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية، حدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات الرابط التالي، هنا، للدخول على موقع التسجيل في اختبارات القدرات للثانوية العامة 2019، وذلك لحجز موعد لإجراء اختبار القدرات الخاص بالكلية التي يرغب في الدراسة بها.

طريقة التسجيل في اختبارات القدرات للثانوية العامة

بعد أن يحدد الطالب الكلية التي يرغب في أجراء اختبار القدرات بها ويعرف مكان وموعد الاختبار من هنا، يقوم الطالب بالدخول على رابط مكتب التنسيق من هنا، وبعدها يختار صفحة تسجيل اختبار القدرات.

باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس للطالب يدخل إلى بدء عملية التسجيل.

يظهر بعدها كافة بيانات الطالب الشخصية وتشمل (اسم الطلب، والرقم القومي، ورقم الجلوس، والحافظة، والإدارة التعليمية، وشعبة الدراسة سواء كانت علمية أو هندسية أو أدبية) ويجب أن يتأكد الطالب من صحة البيانات السابقة بشكل كامل.

بعدها ستظهر الأماكن المتاحة لاختبارات القدرات والمواعيد، يقوم من خلالها الطالب باختيار الاختبار الذي يرغب فيه والموعد.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل يتم طباعة إيصال يشتمل على كل الاختيارات التي حددها الطالب.