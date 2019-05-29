اختبار التحصيلي ورابط التسجيل العلمي على موقع مركز قياس لطلاب الثانوية

يعتبر اختبار التحصيلي الذي يجريه مركز قياس التعليمي، من الاختبارات التي يحرص أن يجريها المركز بشكل مستمر، والتي يعتبرها معيارا عادلا لقياس مهارات وقدرات جميع طلاب المرحلة الثانوية، والتي تساعد بدروها الجهات التعليمية في المراحل التي تلي المرحلة الثانوية على أختبار الطلاب الأكثر تحصيلا وإلماما لمناهج ومقررات المرحلة الثانوية، كذلك فإن الاختبار الذي يقدم باللغة العربية يقيس مدى تحصيل الطلاب للمواد التي درسوها بالقسم العلمي بمرحلة الثانوية.

اختبار التحصيلي ورابط التسجيل العلمي على مركز قياس

ويهدف اختبار التحصيلي إلى قياس تحصيل الطالب والمفاهيم العامة في المواد التالية:

الأحياء الكيمياء الفيزياء الرياضيات

وتجدر الإشارة إلى أن أسئلة التحصيل الدراسي تضم كافة المقررات التي تم دراستها في الصفوف الثلاثة للثانوية العامة بقسمها العلمي (قسم العلوم الطبيعية).

وتختلف الآلية التي تم على أساسها إعداد أسئلة أقسام التحصيل من خلالها بين تركيزها على الفهم والتطبيق والمعرفة … وغيرها من طرق القياس والاستدلال التعليمي.

نسب اختبار التحصيلي لكل سنة دراسية

وتم توزيع نسب الاختبار بين صفوف السنوات الثلاثة كالتالي:

20% خلال الصف الأول.

30% خلال الصف الثاني.

50% خلال الصف الثالث.

كما يتم توزيع الأسئلة بنسب تكاد تكون متقاربة بين الأربع مواد سالفة الذكر وهي (الرياضيات، والكيمياء، والأحياء، والفيزياء).

رابط التسجيل العلمي لاختبار التحصيلي

ويمكن للطالب الدخول على الرابط التالي للتسجيل لطلاب المرحة الثانوية بقسمها العلمي رابط التسجيل مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتفوق.