اختبار القدرات جامعة الكويت 2022/2021.. تعرف على الموعد ورابط التسجيل

بواسطة محمود عطا الله
اختبار القدرات جامعة الكويت اختبار القدرات جامعة الكويت 2021

أعلنت جامعة الكويت عن مواعيد التسجيل في اختبار القدرات للعام الدراسي الجديد 2022/2021 وعن رابط التسجيل الإلكتروني وكافة التفاصيل، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير موعد اختبار القدرات في جامعة الكويت للعام الدراسي الحالي، وقالت جامعة الكويت من خلال رسمي لها أن التسجيل في الاختبار سوف يبدأ من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 ويستمر حتى الساعة 12 ظهر يوم الإثنين 1 نوفمبر 2021.

رابط التسجيل وموعد اختبار القدرات جامعة الكويت

قالت جامعة الكويت أن اختبار القدرات وف يبدأ من يوم 8 نوفمبر 2021 وحتى يوم 22 نوفمبر 2021، وذلك لطلبة الصف الثاني عشر وخريجي الثانوية العامة، اختبار القدرات هو اختبار خاص بجامعة الكويت ومهم جدًا عند القبول، لأنه يدخل في حساب المعدل المكافئ، الاختبارات التي تقدم هي اختبار اللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات واللغة الفرنسية، نسبة النجاح في اختبار قدرات اللغة الإنجليزية 60%، و 50% في باقي المواد، رابط التسجيل في اختبار جامعة الكويت هو:
https://portal.ku.edu.kw/kustatic/placement/index.htm
مع تمنياتنا بدوام النجاح والتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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