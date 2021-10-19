اختبار القدرات جامعة الكويت 2022/2021.. تعرف على الموعد ورابط التسجيل

أعلنت جامعة الكويت عن مواعيد التسجيل في اختبار القدرات للعام الدراسي الجديد 2022/2021 وعن رابط التسجيل الإلكتروني وكافة التفاصيل، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير موعد اختبار القدرات في جامعة الكويت للعام الدراسي الحالي، وقالت جامعة الكويت من خلال رسمي لها أن التسجيل في الاختبار سوف يبدأ من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 ويستمر حتى الساعة 12 ظهر يوم الإثنين 1 نوفمبر 2021.

رابط التسجيل وموعد اختبار القدرات جامعة الكويت

قالت جامعة الكويت أن اختبار القدرات وف يبدأ من يوم 8 نوفمبر 2021 وحتى يوم 22 نوفمبر 2021، وذلك لطلبة الصف الثاني عشر وخريجي الثانوية العامة، اختبار القدرات هو اختبار خاص بجامعة الكويت ومهم جدًا عند القبول، لأنه يدخل في حساب المعدل المكافئ، الاختبارات التي تقدم هي اختبار اللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات واللغة الفرنسية، نسبة النجاح في اختبار قدرات اللغة الإنجليزية 60%، و 50% في باقي المواد، رابط التسجيل في اختبار جامعة الكويت هو:

https://portal.ku.edu.kw/kustatic/placement/index.htm

مع تمنياتنا بدوام النجاح والتوفيق للجميع.