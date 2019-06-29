اخر اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 (صناعي – زراعي – تجاري – تمريض) نظام 3-5 سنوات natega fany emis gov eg تنسيق الدبلومات والكليات والمعاهد المتاحة

نتابع معكم كل جديد وحصري حول احر اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للعام الدراسي الحالي بطلاب السنة النهائية من مرحلة الدبلومات “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تمريض” نظام ثلاث وخمس سنوات بكافة المحافظات التعليمية، وقد انتهت جميع الكنترولات بالفعل من اعمال التصحيح والمراجعة ويجري حاليا رصد درجات الطلاب ليتم تحديد نسب النجاح وأسماء الأوائل، ويتم الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية عبر رابط بوابة التعليم الفني وأيضا عبر بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للدور الأول، وسنوافيكم بالروابط المباشرة وكيفية الاستعلام عن نتايج الطلاب خطوة بخطوة.

اخر اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اخر اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 رسميا حيث افادت أنه قد تم بالفعل الانتهاء في جميع المحافظات والإدارات التعليمية من عمليات التصحيح، وتتم الأن المراجعة وسيتم اعتماد النتيجة وإعلان الأوائل تمهيدا لرفع نتائج الطلاب علي المواقع خلال الاسبوع الجاري

نتيجه الدبلومات الفنيه وزاره التربيه والتعليم برقم الجلوس اليوم السابع

نتيجة دبلوم صنايع 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني صناعي 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تجارة 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني تجاري 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم زراعة 3 سنوات لم تظهر بعد دبلوم فني زراعي 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فنادق 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني فندقي 5 سنوات لم تظهر بعد

نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019

الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد اعتماد نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019 إعلان أوائل الدبلومات الفنية في جميع المحافظات إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لجميع الشعب والتخصصات إعلان جدول امتحانات الدور الثاني بدء امتحانات الدور الثاني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية والكليات المتاحة “المرحلة الأولي” بدء اختبارات معادلة الدبلومات الفنية إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الدور الثاني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثانية والثالثة

متى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفنى، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سيكون منتصف الأسبوع المقبل، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم، ومن خلال رقم جلوس الطالب يستطيع التعرف على نتيجته ودرجات مختلف المواد.

متابعة نتيجة الدبلومات الفنية

البوابة المصرية للتعليم الفنى

يمكنكم عبر البوابة المصرية للتعليم الفنى الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول والثاني رسميا فور الإعلان عنها وإعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وذلك لطلاب السنة النهائية من التعليم الثانوي الفني “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، فنادق” نظان 3 و5 سنوات عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة التعليم الفني أو رابط بوابة مركز المعلومات إدخال رقم الجلوس في الخانة الفارغة المخصصة لذلك اختيار القسم الخاص بالطالب المستعلم “تجاري صناعي زراعي فندقي” يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة

متابعة تنسيق الدبلومات الفنية والكليات المتاحة

تنسيق الدبلومات 2019

يمكنكم عبر الرابط المدرج في المقالة معرفة تنسيق الدبلومات 2019 بالدرجات والنسبة المئوية لجميع الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية والتعرف علي: