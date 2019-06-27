اخر اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “صناعي – زراعي – تجاري – تمريض” ثلاث وخمس سنوات natega fany emis gov eg

نتابع معكم في هذه المقالة اخر اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 رسميا من المواقع الرسمية وكيفية الاستعلام عن نتائج طلاب الشهادات الثانوية الفنية رسميا بالاسم ورقم الجلوس وروابط الاستعلام المباشر لموقع وزارة التربية والتعليم الفني وأيضا بوابة التعليم الفني وبوابة مركز المعلومات لاستظهار نتائج الطلاب لجميع محافظات الجمهورية، حيث انتهت جميع الكنترولات بكافة المحافظات من أعمال التصحيح للأوراق الامتحانية لطلاب السنة النهائية من التعليم الفني نظام ثلاث وخمس سنوات، وهذا لجميع الشعب والتخصصات “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، فنادق”، ويترقب الطلاب الإعلان رسميا عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني الدور الأول رسميا، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

اخر اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اخر اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 رسميا حيث افادت أنه قد تم بالفعل الانتهاء في جميع المحافظات والإدارات التعليمية من عمليات التصحيح، ويتم الأن مراجعة وتجميع درجات شهادة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات.

نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019

الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد اعتماد نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019 إعلان أوائل الدبلومات الفنية في جميع المحافظات إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لجميع الشعب والتخصصات إعلان جدول امتحانات الدور الثاني بدء امتحانات الدور الثاني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية والكليات المتاحة “المرحلة الأولي” بدء اختبارات معادلة الدبلومات الفنية إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الدور الثاني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثانية والثالثة

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البوابة المصرية للتعليم الفنى

يمكنكم عبر البوابة المصرية للتعليم الفنى الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول والثاني رسميا فور الإعلان عنها وإعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وذلك لطلاب السنة النهائية من التعليم الثانوي الفني “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، فنادق” نظان 3 و5 سنوات عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة التعليم الفني أو رابط بوابة مركز المعلومات إدخال رقم الجلوس في الخانة الفارغة المخصصة لذلك اختيار القسم الخاص بالطالب المستعلم “تجاري صناعي زراعي فندقي” يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة

نتيجه الدبلومات الفنيه وزاره التربيه والتعليم برقم الجلوس اليوم السابع

تابع هذا الجدول لمعرفة نتيجه الدبلومات الفنيه وزاره التربيه والتعليم برقم الجلوس اليوم السابع وما ظهور من نتائج الطلاب وما لم يظهر حتي الآن