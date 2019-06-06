ارقام الجلوس اليمن 2019 للثانوية العامة والتاسع الاساسي yemenexam وزارة التربية والتعليم

يستعلم الآن عن ارقام الجلوس اليمن 2019 للثانوية العامة والتاسع الاساسي باسم الطالب أو الطالبة، عبر موقع yemenexam المخصص من الإدارة العامة للاختبارات بوزارة التربية والتعليم اليمنية، حيث وضع رابط الكتروني للاستعلام عن ارقام جلوس الطلاب في المرحلتين، والتي سيتم الاختبارات العامة للصف التاسع الاساسي يوم السبت الموافق 15 يونيو 2019.

ارقام الجلوس اليمن 2019

مع اقتراب موعد الامتحانات العامة للمرحلتين، حيث سيتم بدء امتحانات الثانوية العامة في يوم الأحد 16-6-2019 لكل من قسميها العلمي والأدبي، فقد وضع رابط استعلام ارقام جلوس اليمن 2019، والذي يستعلم من هذا الرابط عن رقم الجلوس بالاسم، الذي أكدت الوزارة بأن ارقام الجلوس يتم الجلوس عليها بالمجان، وما انتشر الخبر حول فرض رسوم غير صحيح.

رابط استخراج ارقام جلوس الطلاب

من رابط موقع yemenexam.com، يتم استخراج ارقام الجلوس، بعد وضع الطالب الاسم بطريقة صحيحة في الخانة المخصصة لذلك، حيث يتم دخول الرابط السابق، ثم يظهر لكم بيان مكان وضع الاسم، والاستعلام للمرحلتين كما يظهر لكم بتلك الصورة:

كما يظهر بتلك الصورة:

لطلاب التاسع مستطيل يتم وضع اسم الطالب به

ثم الضغط على البحث عن رقم الجلوس اسفلها

ولطلاب الثانوية العامة مكان لوضع رقم الجلوس

ثم البحث عن رقم الجلوس

مع ضرورة الانتباه للتعليميات المدونة من خلال كيفية كتابة الاسم لظهور رقم جلوس الطالب.

جدول الامتحانات العامة للمرحلة الأساسية والثانوية العامة

أولا: جدول امتحانات الثانوية ( القسم الأدبي)

ثانيا: جدول امتحانات الثانوية ( القسم العلمي)

ثالثا: جدول امتحانات الصف التاسع الاساسي 2019

هذه جدول الامتحانات لكل من الصف التاسع الاساسي والثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي، ومن ذات الموقع سوف تستخرج النتائج، فتابعونا عبر موقع كلمة دوت أورج، وسيتم وضع كافة التفاصيل حول العملية التعليمية، وسير الامتحانات، وصولا لنتائج الطلاب بالتوفيق والنجاح للجميع.