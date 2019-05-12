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لطلاب الثانوية العامة، خطوات الحصول على رقم جلوسك على بوابة الثانوية العامة

كتب مصطفى صديق القاضي آخر تحديث

أتاحت وزارة التربية والتعليم ارقام جلوس طلبة الصف الثالث الثانوى العام على بوابة الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg، وذلك للعام الدراسى 2018/2019 ابتداءا من يوم السبت الموافق 11 مايو 2019، وذلك عن طريق كود الطالب. و نستعرض خطوات الحصول على ارقام الجلوس تفصيليا عن طريق بوابة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم.

بوابة الثانوية العامة
اعلان وزارة التربية والتعليم عن ارقام الجلوس للثانوية العامة

خطوات الحصول على الرقم السرى لامتحان الثانوية العامة على بوابة الثانوية العامة

  • الدخول على الرابط الخاص بارقام الجلوس من هذا الرابط

http://seat.thanwya.emis.gov.eg/

  • سيظهر مربع فى المنتصف يطلب كود الطالب والذى يمكن الحصول عليه من المدرسة.
لطلاب الثانوية العامة، خطوات الحصول على رقم جلوسك على بوابة الثانوية العامة
خطوات معرفة رقم جلوس الثانوية العامة
  • الضغط على تسجيل دخول.
  • سيظهر رقم الجلوس في صفحة منفردة وبه المدرسة التى سيتم الأمتحان أمامها.

ويرجى العلم أنه باى حال من الأحوال ستقوم الوزارة ممثلة فى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بداية من يوم الاحد الموافق 11 مايو 2019 بتوزيعها على كل مدرسة على حدة.

تعليمات هامة بشأن أرقام الجلوس للمرحلة الثانوية العامة 2018 / 2019

  • أرقام الجلوس مجانية بالكامل ولا يتم دفع اى رسوم لاستلامها أو الحصول عليها.
  • يتم دفع رسوم 30 جنية مصرى فى حالة فقدان بطاقة رقم الجلوس وذلك للحصول على بطاقة رقم جلوس بدلا من رقم الجلوس المفقود.
  • ستقوم المدارس بعمل كشوف يوقع الطالب عليها فى حالة استلام رقم الجلوس لإثبات حصول الطالب على رقم الجلوس الخاص به.

موعد امتحانات الثانوية العامة المصرية للعام الدراسى 2018 / 2019

ومن المنتظر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 8 يونيو 2019 وتنتهى يوم الأربعاء 3 يونيو 2019.

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عن الكاتب

مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

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