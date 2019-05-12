لطلاب الثانوية العامة، خطوات الحصول على رقم جلوسك على بوابة الثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم ارقام جلوس طلبة الصف الثالث الثانوى العام على بوابة الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg، وذلك للعام الدراسى 2018/2019 ابتداءا من يوم السبت الموافق 11 مايو 2019، وذلك عن طريق كود الطالب. و نستعرض خطوات الحصول على ارقام الجلوس تفصيليا عن طريق بوابة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم.

خطوات الحصول على الرقم السرى لامتحان الثانوية العامة على بوابة الثانوية العامة

الدخول على الرابط الخاص بارقام الجلوس من هذا الرابط

http://seat.thanwya.emis.gov.eg/

سيظهر مربع فى المنتصف يطلب كود الطالب والذى يمكن الحصول عليه من المدرسة.

الضغط على تسجيل دخول.

سيظهر رقم الجلوس في صفحة منفردة وبه المدرسة التى سيتم الأمتحان أمامها.

ويرجى العلم أنه باى حال من الأحوال ستقوم الوزارة ممثلة فى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بداية من يوم الاحد الموافق 11 مايو 2019 بتوزيعها على كل مدرسة على حدة.

تعليمات هامة بشأن أرقام الجلوس للمرحلة الثانوية العامة 2018 / 2019

أرقام الجلوس مجانية بالكامل ولا يتم دفع اى رسوم لاستلامها أو الحصول عليها.

يتم دفع رسوم 30 جنية مصرى فى حالة فقدان بطاقة رقم الجلوس وذلك للحصول على بطاقة رقم جلوس بدلا من رقم الجلوس المفقود.

ستقوم المدارس بعمل كشوف يوقع الطالب عليها فى حالة استلام رقم الجلوس لإثبات حصول الطالب على رقم الجلوس الخاص به.

موعد امتحانات الثانوية العامة المصرية للعام الدراسى 2018 / 2019

ومن المنتظر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 8 يونيو 2019 وتنتهى يوم الأربعاء 3 يونيو 2019.