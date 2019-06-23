ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي من التابلت من موقع lms نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 بالإشعارات

طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي يتساءلون عن كيفية الحصول علي نتيجة أولي ثانوي من من التابلت، حيث ارسل ألينا بعض أصدقاء موقع كلمة دوت أورج سؤالا عن أزاي أجيب نتيجة أولي ثانوي من التابلت فمن خلال هذا المقال سوف نوضح له ولكم طريقة الاستعلام عن نتيجة شهادة الصف الاول الثانوي 2019 بالإشعارات، حيث من المؤكد أغلان النتيجة مساء اليوم وسوف يتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل ونسبة التقديرات وكافة تفاصيل نتيجة أولي ثانوي بالمؤتمر الصحفي الذي سوف يتم انعقاده خلال ساعات قليلة من الان، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع lms نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالإشعارات فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور القادمة.

ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي من التابلت

جميع الطلاب يتملكون أجهزة التابلت فقط كل ما هو عليهم توصيل جهاز التابلت الخاص بك بشبكة الأنترنت عبر شبكة شبكة الواي فاي التي تستخدمها من ثم نقوم بالبحث عن الإشعارات الجديدة للدخول علي رابط موقع lms التابع لبنك المعرفة المصري، من اجل إدخال الكود الخاص بالطالب والمستخدم أثناء تأدية الامتحانات الإلكترونية من ثم الولوج علي أيقونة نتيجة اولي ثانوي للتعرف علي التقديرات حيث سيظهر لكم نسبة التقديرات علي النحو التالي.

امتياز: 100% – 85%

جيد جداً: 85% – 75%

جيد: 75% – 65%

مقبول: 65% – 50%

ضعيف: 50% – 35%

ضعيف جداً: 35% – 0%

نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 بالإشعارات

كما يمكن الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال المدارس التي ينتمون أليها الطلاب بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، علما بانه اذا حصل الطالب نسبة تقدير ضعيف جدا سيلزم علي الطالب تأدية امتحانات الدور الثاني التي سوف يتم الإعلان عن جدول امتحانات أولي ثانوي الدور الثاني بعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس رسميا.

طلاب الصف الأول الثانوي يمكنهم استخراج نتائج أولي ثاني من خلال موقع كلمة دوت أورج عن طريق خدمة اعرف نتيجة الصف الأول الثانوي ٢٠١٩ برقم الجلوس والتي من خلالها يمكن معرفة درجات الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس، حيث نتمنى لجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق.