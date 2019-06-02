استخراج درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة قنا

أعتمد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة قنا، وذلك بعد أن أنتهي كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا من كافة أعمال الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة قنا، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية للترم الثاني من العام الدراسي 2018/2019 بمحافظة قنا 73.4%.

حضر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة قنا، الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التعليم بمحافظة قنا، والذي أشار بعد انتهاء اعتماد اللواء عبد الحميد الهجان لنتيجة إعدادية قنا 2019 أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا بلغ 50 ألف و845 طالب وطالبه، حضر منهم 49 ألف و374 طالب وطالبه.

استخراج درجات الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة قنا

يمكن لطلبة وطالبات الإعدادية بقنا الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا عن طريق الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية لمحافظة قنا من خلال الضغط هنا

كذلك فإنه يمكن لكم أعزائي طلبة وطالبات إعدادية قنا الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا عن طريق كتابة تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا أن عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 بلغ نحو 36 ألف و230 طالب وطالبه.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا أن عدد اللاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 بلغ عدد 22 طالب وطالبه.