“استخرج نتيجتك” رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأورل بالإسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف

قام الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر نيابة عن فضيلة الإمام أحمد الطيب، بإعتماد نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر المشيخ، ومن المقرر أن تعلن مشيخة الأزهر،نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 عبر موقعها الرسمي، ومن خلال تلك المقالة سوف نوفر رابط نتيجة الثانوية،وسوف نقوم أيضاً برفع التنسيق، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد .

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

تعلن مشيخة الأزهر اليوم الأحد الموافق 14/7/2019 نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل النتائج والإعلان عن نسب النجاح والطلاب الأوائل في كلا الشعبتين العلمية والأدبية، ويحصل الطلاب على النتيجة من خلال موقع وبوابة الأزهر الإلكترونية.

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أوائل الطلاب في نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

وقد نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية قبل قليل أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية الأزهرية، وأكدت أن نسبة النجاح هذا العام لم يتحقق منذ 6 سنوات، وأن هناك تحسن ملحوظ وتطور واضح سواء للطلبة أو المناهج التعليمية، ودور الأزهر الشريف في تطوير التعليم في مصر لتخريج جيل ناضج من الشباب الواعي.

وقد حصل الطالب عبد الله محمد الشحات مصباح على المركز الأول بمجموع 650 درجة بنسبة 100% من محافظة الغربية معهد سجين الكوم الأزهري، بقسم علمي علوم، وحصل الطالب محمد حسام حسن حافظ الباشا أيضا على المركز الأول مكرر من محافظة المنوفية، والطالب هاجر محمود يوسف السيد على نفس المركز مكرر من محافظة الدقهلية.

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