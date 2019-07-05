استطلاع مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لدبلومات التجارة والزراعة والصناعة

بمجرد أن تم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019، بدأ مباشراً التساؤل من قبل الطلاب وأولياء أمورهم على مؤشرات التنسيق للكليات والمعاهد العليا، التي ستعلن من خلال بوابة الحكومة المصرية وهو الشغل الشاغل للطلاب حالياً، ونحن من خلال موقعنا كلمة دوت أورج، نتابع معكم التوقعات المحتملة للحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، ونحاول أن نربط الحد الأدنى للتنسيق العام الماضي 2018 بنتجه الدبلومات العام الحالي، ونستنتج الحد الأدنى للتنسيق هذا العام.

لم يتحدد بعد موعد فتح باب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا لطلبة الدبلومات الفنية بنظام 3-5 سنوات، وسيعقد السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمر صحفي لإعلان كل تفاصيل التنسيق ونحن نتابع معكم لحظة بالحظة وسنوافيكم بكل جديد في حينه.

تعرف على الموقع الإلكتروني لتنسيق الدبلومات الفنية

يمكن لكل طلاب الدبلومات الفنية بنظاميها 3-5 سنوات الدخول على موقع تنسيق الدبلومات الفنية لكتابة رغباته بعناية ودقة شديدة، وضرورة كتابة كل الرغبات وعددهم 75 رغبة حسب أولوية الكليات التي يرغب في الالتحاق بها وإضافة البيانات المطلوبة من الرقم السري ورقم الدخول.

تعرف علي الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية

أصل شهادة الميلاد. بطاقة الترشيح. صورة البطاقة الشخصية. صورة شخصية مقاس4*6 أستمارة 2 جند للذكور. أستمارة 6 جند للذكور. دوسيه لحفظ الأوراق.

تعرف على موعد فتح التنسيق للدبلومات الفنية 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستعقد مؤتمر صحفي لإعلان كل التفاصيل الخاصة بتنسيق الدبلومات الفنية 2019، وشرح وتوضيح الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، ونحن نتابع معكم متابعينا الكرام لحظة بالحظة وسنوافيكم بكل الأخبار الخاصة بالتنسيق وقت حدوثها.

تعرف علي نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ومقارنتها بالعام الماضي

الإجمالي العام للطلبة الذين أدوا امتحانات الدبلومات نظام 3 سنوات 631992 طالب وطالبة بنسبة نجاح 62,56% بزيادة عن العام الماضي 4,3%.

طلاب التعليم التجاري نظام 3 سنوات 246792 طالب وطالبة بنسبة نجاح 19,63% بزيادة عن العام الماضي 4,76%

طلاب التعليم الصناعي نظام 3 سنوات 396686 طالب وطالبة بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.

طلاب التعليم الزراعي نظام 3 سنوات 72903 طالب وطالبة بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الفندقي 15629 بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي.

الإجمالي العام لطلاب الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات 15269 بنسبة نجاح 85,72% بزيادة 2,07% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم التجاري نظام 5 سنوات 4527بنسبة نجاح 86,45% بزيادة 1,42 عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم فندقي نظام 5 سنوات 3370 بنسبة نجاح 85,03% بانخفاض 2,7% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعي نظام 5 سنوات 261 بنسبة نجاح 95,40% بزيادة 27,21% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعي نظام 5 سنوات 7111 بنسبة نجاح 85,23% بزيادة 3,28% عن العام الماضي.

وفي نهاية المقال نتمنى التوفيق لجميع الطلبة والطالبات في الالتحاق بالكليات التي يتمنوها.