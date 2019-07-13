تابع أدق تفاصيل مؤشرات التنسيق للجامعات المصرية 2019 4,1% نسبة الزيادة عن تنسيق العام الماضي تعرف على التفاصيل داخل المقال

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج، في مصر يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا المقال عن مؤشرات التنسيق لدخول الجامعات والمعاهد العليا 2019، التي بمجرد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بدأ البحث يزداد عن مؤشرات القبول بالجامعات على مواقع الإنترنت، ونحن من خلال هذا المقال نرصد لكم نتيجة تنسيق العام الماضي 2018، التي ستكون دليل على مؤشرات العام الحالي.

أبنائنا الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الباحثين عن مقاعد لهم في الجامعات والمعاهد العليا، أولاً نتمنى أن يوفق كل طالب ناجح في الالتحاق بالكلية التي يرغب بها، وأن يتحقق حلمه في أن يتعلم ما يتطلع إليه وما يرغب فيه، ونحن سنقدم لكم دليل التنسيق للعام الماضي لتسترشدوا به لتنسيق العام القادم، فنسبة نجاح العام الماضي 74,5%، ونسبة النجاح العام الحالي 78,6، أي بزيادة 4,1%، فيمكنك أن تقيس نسبة الزيادة هذه على الحد الأدنى للتنسيق عن العام الماضي، لتتعرف على نسبة التنسيق للعام القادم.

تنسيق الجامعات والمعاهد العام الماضي 2018 لشعبتي العلمي والأدبي

تيسيراً من موقعنا نقدم لأبنائنا الطلاب تنسق العام الماضي 2018، للجامعات والمعاهد العليا لشعبتي العلمي والأدبي، في مراحل التنسيق بدأ من المرحلة الأولى للتنسيق إلي المرحلة الثالثة للتنسيق.

بيان هام من وزارة التربية والتعليم بشأن التنسيق للعام القادم

أوضحت الوزارة أن التنسيق سيكون على ثلاث مراحل مثل العام الأعوام السابقة، وأن المرحلة الأولي ستنطلق بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ب72 ساعة، حيث يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني للتنسيق (www.tansik.egypt.gov.eg) برقم الجلوس والرقم السري، واختيار الرغبات وطبعها ثم معرفة الكلية المرشح لها الطالب من خلال الدخول مرة أخري على الموقع.

رابط موقع التنسيق عبر البوابة الحكومية المصرية

أبنائنا الطلاب يمكنكم الدخول على رابط موقع تنسيق البوابة الحكومية المصرية لمعرفة الخدمات التي تقدمها البوابة الخاصة بالتنسيق للعام القادم 2019

وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم معلومة تفيد متابعي موقعنا المتميز كلمة دوت أورج في كل مكان.