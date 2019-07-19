استظهار نتائج الصف التاسع في سوريا 2019 حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر رابط موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

طلاب الصف التاسع يمكنهم الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي 2019 عن طريق موقع وزارة التربية السورية على شبكة الأنترنت، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة صباح اليوم عن تفاصيل النتيجة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الاستعلام المباشر للدخول على رابط الموقع الإلكتروني أسفل هذا المقال.

في الساعة الثانية عشر مساء اليوم بتوقيت دولة سوريا الشقيقة اعتمد وزير التربية والتعليم السورى نتيجة الإعدادية الشرعية الصف التاسع بسوريا، حيث يمكن لجميع الطلبة والطالبات الدخول على بوابة النتائج الامتحانية التابعة لوزارة التربية السورية، من أجل معرفة تفاصيل نتائج شهادة إتمام التعليم الأساسي عن طريق استخدام رقم الاكتتاب.

استظهار نتائج الصف التاسع في سوريا 2019

ارفق لحضراتكم عنوان موقع وزارة التربية السورية وذلك حتى يستطيع الجميع الاستعلام عن نتائج امتحان شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2019 حسب المحافظة ورقم الاكتتاب، حيث أتاح الموقع الإلكترونية إمكانية البحث عن علامات النتيجة للتعرف علي الدرجات في كل مادة وأيضا الاطلاع على المجموع الكلي.

رابط موقع وزارة التربية السورية

وزارة التربية السورية تقوم باستظهار جميع النتائج بكافة المراحل التعليمية على موقع الوزارة، حيث قامت من قبل بالكشف عن نتائج البكالوريا في سوريا 2019 حسب المدرسة ورقم الاكتتاب والآن تقوم بتفعيل رابط الاستعلام عن الإعدادية الشرعية في سوريا من خلال الرابط الذي قمت بوضعه لكم بأعلي هذا المقال، وختاما نتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق.