استعرض نتيجة دبلوم الصنايع 2019 بوابة مركز المعلومات وبوابة التعليم الفني

تظهر نتائج الدبلومات الفنية تباعاً بداية من الأول من يوليو كما أشارت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن موعد نتيجة دبلوم الصنايع والدبلومات الأخرى من دبلوم التجارة ونتائج الدبلومات الـ 3 سنوات والـ 5 سنوات والفندقى والمدارس المتقدمة من المتوقع ظهورها في يوم الغد 1-7-2019 ويتم الاستعلام عنها عبر بوابة التعليم الفني الإلكتروني أو عبر مركز معلومات وزارة التربية والتعليم عن طريق تدوين رقم الجلوس وعرض النتائج، نتابع في كلمة دوت أورج للتعرف على كل جديد من أخبار حول النتائج لتكون مع الأحداث والأخبار أولاً بأول.

الاستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع 2019

تأخرت نتائج الدبلومات الفنية كما أشارت الوزارة لما بعد عيد الفطر المبارك، وزاد تأخر ظهور النتائج والإعلان عنها للأسبوع الثالث بعد الانتهاء من الإجازة بسبب الانتظار لحين الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، والتدقيق، وبعد تحميل النسخة الإلكترونية من النتائج على شبكة الإنترنت.

يتم الاستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع والدبلومات الفنية الزراعية والتجارية والفندقية والتمريض والمدارس المتقدمة عبر رابط مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم.

أو من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الفني 2019 والبحث عن النتيجة برقم الجلوس والاسم لكل من الشعب المختلفة الفنية لنظام الثلاث سنوات، ونظام الخمس سنوات.

يترقب جموع الأهالي والطلبة والطالبات في الثانوية الفنية لكل شعبها النتائج في لهفة شديدة، حتى يطمئن الجميع من النتائج التي يستعدون بها الطلبة للتقدم إلى تنسيق الدبلومات الفنية للقبول في المعاهد المصرية والجامعات المختلفة، هذا وقد بلغت نسبة النجاح في دبلوم الصنايع 58.71%

ظهور نتيجة دبلوم الثانوي الصناعي

ادخل الآن إلى رابط البوابة المصرية للتعليم الفني،أو رابط بوابة الثانوي الفني، أو رابط مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم

للإستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع 2019 وتسجيل الاسم ورقم الجلوس والشعبة والنظام للحصول على النتيجة بالدرجات الكاملة، لكل من نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات فور ظهور النتيجة.

نتائج أوائل الطلبة الدبلومات الفنية

أعلن وزير التربية والتعليم عن كشوف أوائل الطلبة للدبلومات الفنية 2019 وهنأت الوزارة الطلبة الأوائل بالنجاح متمنية لهم التوفيق.

حيث تم الإعلان عن 31 طالب وطالبة هذا العام على مستوى الجمهورية، ومن المنتظر ظهور النتائج والاستعلام عنها برقم الجلوس.

النتيجة من هنا