استعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالكود من جهاز التابلت للنتائج اولى ثانوي بالتقديرات

نقدم لطلاب الصف الأول الثاني خطوات الاستعلام عن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالكود والرقم السري، حيث يمكن معرفة ”نتيجة أولي ثانوي” من جهاز التابلت الخاص بكل طالب وطالبة، من خلال هذه المقال سوف نوضح لكم طريقة استعلام عن نتيجة أول ثانوي إلكترونيا لذا يجب علي متابعينا قراءة السطور القادمة لمعرفة تقديرات جميع المواد.

بخصوص موعد أعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 سوف يتم مساء اليوم بديوان عام وزارة التربية والتعليم المصرية، حيث سيحضر وزير التربية والتعليم المصري ومعه مجموعة من هيئة التدريس، حيث يمكن لطلابنا التعرف علي تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي العام الترم الثاني 2019 من خلال موقعنا سوف نقوم بنقل جميع تصريحات الوزارة وقت اعتماد النتيجة لذا يجب بالاحتفاظ برابط هذا المقال علي جهازكم الشخصي للتعرف علي أسماء أوائل طلاب الصف الأول الثانوي 2019.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالكود

تتلخص خطوات الاستعلام عن النتيجة عن طريق الدخول على جهاز التابلت الخاص بك، من ثم يقوم المستعلم سواء كان الطالب أو ولي الأمر بإدخال الكود الخاص به على جهاز التابلت من ثم النقر أيقونة نتائج أولي ثانوي من ثم سوف يتم تحويلك مباشرة تقدير النتيجة وذلك بعد أن تنتهي عملية التحميل من موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، حيث تجدر الإشارة بان نتيجة الصف الأول الثانوي العام لن يتم معرفتها بالدرجات ولكن بالتقديرات مثل ان حصل الطالب علي “مقبول، جيد، جيد جدًا، وامتياز” أو “ضعيف” علما بانه إذا حصل الطالب علي نسبة ضعيف جدا هنا قد حصل علي نسبة نجاح خمسون بالمائة وهنا يجب عليه الدخول لتأدية امتحانات الدور الثاني.