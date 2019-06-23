استعلام نتيجة الباك المغربية الدورة العادية مايو 2019/ برقم المسار عبر موقع men.gov.ma

أعزائي طلاب البكالوريا بالغرب في إطار متابعة موقعنا لنتائج الدول العربية، يسعدنا التواجد معكم لمتابعة أخبار نتيجة البكالوريا المغربية بدورتها العادية مايو 2019، حيث أنهي الطلبة والطالبات الإمتحانات منذ فترة، وقد خاض الإمتحانات للبكالوريا الدورة العادية 441 ألف طالب وطالبة، ومنذ الإنتهاء من الإمتحانات وعملية البحث تذداد لمعرفة موعد إعلان النتيجة ونسبة النجاح.

شهادة البكالوريا بالمغرب

تعتبر شهادة البكالوريا المغربية من أهم الشهادات التي يتحدد عليها مصير الطالب في الحياة التعليمية، حيث يتحدد علي نتيجتها الجامعة والكلية التي سيلتحق بها طالب البكالوريا، والبكالوريا بالمغرب لها موعدين للإمتحانات، الموعد الأول في مايو وتسمي البكالوريا بدورتها العادية وهذه التي نتواصل معكم بشأن إعلان نتائجها، والثانية تجري إمتحاناتها في يوليو وتسمي البكالوريا الإستدراكية وسوف نتواصل معكم بشأنها في حينه.

موعد نتيجة البكالوريا الدورة العادية مايو 2019

نحن معكم اليوم لمتابعة إعلان نتيجة البكالوريا الدورة العادية 2019، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن إعلان النتيجة اليوم الأحد 23 يونيو، وكان المقرر لها أن تعلن يوم الأربعاء 26 يونيو، ولكن لإنتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات تم تقديم موعد إعلانها إلي اليوم، على أنه سيتم إعلان البكالوريا أحرار وللمتمدرسين في تمام العاشرة صباح اليوم، وبالنسبة للمدارس في تمام الخامسة مساء اليوم.

رابط الإستعلام لنتيجة البكالوريا دورة مايو 2019

وننوه عناية حضراتكم أن الدخول على الروابط السابقة سوف يأخد مجهود من حضراتكم، نظراً لكثرة الضغط خلال هذه الفترة في البحث المتواصل للوصول للنتيجة، فعليكم بالمحاولة مرة آخري حتي الوصول للنتيجة، وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع.