يترقب جميع طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام بفارغ الصبر، بل وينتظر أهالي هؤلاء الطلاب النتيجة أكثر من أبنائهم ليقوموا بجني ثمار تعبهم وكدهم مع أبنائهم طوال فترة الدراسة، ويأتي ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بعدما انتهى الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم منذ أيام ليست بالبعيدة، ولذلك يرغب جميع الطلبة والطالبات في التعرف على درجاتهم بشغف كبير من أجل الاطمئنان على مجهودهم الذي يتمثل في المذاكرة والسهر والاجتهاد.

ويأتي حرص موقع كلمة على توفير وسيلة سهلة وبسيطة للحصول على الدرجات الخاصة بالطلاب وذلك بتوفير الروابط المختصرة التي تمكن الطلاب من معرفة توزيع درجات الامتحان الخاصة بهم، ويمكن لجميع الطلاب الدخول إلى الرابط الخاصة بالمحافظة المقيم بها وتسجيل رقم الجلوس لتظهر لهم توزيع درجات المواد.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظات الجمهورية:

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مرسى مطروح الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر الترم الثاني 2019

ونظراً للضغط الشديد على السيرفر وتحميل ورفع النتيجة، فيمكن لمتابعينا أيضاً ترك الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة في التعليقات من أجل الرد عليها، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والمزيد من التقدم.