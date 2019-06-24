“استعلام” نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس نظام التابلت “أولى ثانوي” وزارة التربية والتعليم

نعرض لكم نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس من خلال التابلت الخاص بطلاب اولى ثانوي عن طريق ادخال الكود والحصول على نتائح الامتحانات بشكل تفصيلي، ويترقب طلبة الصف الاول الثانوي وأولياء أمورهم الإعلان الرسمي عن نتيجة اولى ثانوي صباح اليوم الاثنين كما تم التوضيح سابقاً، وذلك بعدما انتهت كافة اعمال تصحيح الأوراق ورصد درجات المواد الدراسية في جميع محافظات الجمهورية أبرزها القاهرة والاسكندرية والشرقية والمنوفية والدقهلية والغربية وغيرهم، وسنتابع معكم حتى تظهر نتيجة الصف الاول الثانوي بالكامل.

وكالعادة عبر موقع عرب نيوز سوف نرصد لكم روابط مباشرة لمعرفة نتيجة اولى ثانوي برقم الجلوس عبر الأنترنت فور صدورها من قبل وزارة التربية والتعليم بعد أن تمكن الطلاب من تأدية اختبارات الترم الثاني خلال شهر رمضان الماضي، وينتظر الجميع معرفة درجاتهم التي حصلوا عليها.

رابط نتيجة الصف الاول الثانوي

وسيتم صدور نتائج الامتحانات إلكترونياً عبر المواقع التي وضعنا روابطها بالأعلى، وأيضاً ورقياً بكل المدارس المتواجدة بالمحافظات، اقتربت لحظة الإعلان كونوا متابعين معنا وسننشرها لكم بكل تأكيد.

وأكد الوزير على إن النتيجة ستقدم لكل طالب من خلال ورقة بها درجاته ودرجات زملائه للتعرف على الترتيب بينهم في المستويات المختلفة.