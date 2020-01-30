استعلام نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الأول 2020 الآن برقم الجلوس في هذه المحافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الأول 2020 برقم الجلوس أصبحت متاحة أمام طالبات وطلاب الشهادة الإعدادية في بعض المحافظات التي أعلنت رسميًا اعتمادها وظهورها، ومن المنتظر الإعلان عن ظهورها في باقي المحافظات على التتالي، وذلك كل محافظة على حدة، بعد أن أنهت جميع المحافظات عمليات تصحيح أوراق الإمتحانات للفصل الأول، وكذلك عملية الرصد والمراجعة النهائية، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من قبل السادة المحافظين، ومن ثم رفعها على البوابة الإلكترونية لمديرية التعليم في كل محافظات الجمهورية، وسوف نقوم بنشر الروابط الرسمية المعتمدة للنتائج لكل محافظة ، ليتمكن الطلبة من الاطلاع على نتيجتهم برقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الأول 2020

ما هي درجة النجاح في الفصل الأول ؟

ويجدر التنويه إلى أنه يبلغ المجموع الكلي لدرجات المواد الدراسية المقررة في الفصل الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 140 درجة، ويجب ان يحقق الطالب او الطالبة الحد الأدنى وقدره 70 درجة ليعتبر ناجحًا في نتيجة امتحانات الفصل الأول ، والدرجات موزعة كما يلي:

درجة مادة اللغة العربية : من 40 ، ودرجة النجاح 20 درجة.

درجة مادة اللغة الإنجليزية : من 30 ، ودرجة النجاح 15 درجة.

درجة مادة الدراسات : من 20 ، ودرجة النجاح 10 درجات.

درجة مادة الرياضيات: من 30 ، ودرجة النجاح 15 درجة.

درجة مادة العلوم : من 20، درجة ودرجة النجاح 10 درجات.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول 2020 بجميع المحافظات

سوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام 2019/ 2020 في جميع محافظات القطر، والتي من خلالها يمكن معرفة النتيجة برقم الجلوس فور اعتمادها والإعلان عن ظهورها رسميًا في كل محافظة تباعًا :