استعلم الآن عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس من خلال الرابط الجديد tazalom thanwya emis gov

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، تعلنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الموقع الجديد “tazalom.thanwya.emis.gov.eg” الذي اتاحت من خلال الوزارة لأول مرة هذا العام نتائج التظلمات لطلاب الثانوي بجميع الشعب (علمى علوم، علمى رياضة، أدبي)، حيث صرح خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحانات، أن إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة سيتم اليوم الخميس، دون تحديد موعد معين لظهورها خلال اليوم، ويمكن للطلاب من خلال هذا الرابط الاستعلام عما إذا كان قد ثبُت لهم درجات إضافية في المواد الدراسية التي تم التظلم فيها أم لا.

tazalom.thanwya.emis.gov.eg

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن توفير نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 إلكترونيًا لأول مرة يأتي في إطار التطورات التكنولوجية للوزارة، بهدف التسهيل على الطلاب وتمكينهم من الإطلاع على الدرجات الإضافية في مواد شهادة الثانوية، بدون معاناة، وأكدت الوزارة، أن نتيجة التظلمات الثانوية العامة 2019 ستظهر رسميًا عبر هذا الرابط، وذلك عقب إطلاع الطلاب على كراسة الإجابة ومراجعة الدرجات الخاصة بهم للتأكد من حقوقهم بشكل كامل في درجات المواد المعلنة، حيث أجرى مايقرب من 50 ألف طالب وطالبة تظلم على المواد بالشهادة الثانوية العامة خلال الفترة الماضية، منذ أن أتاحت وزارة التعليم فتح باب استقبال الطلبات.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، طريقتين ليتعرف الطالب على نتائج التظلم والدرجات الإضافية له بعد مراجعته كراسة إجابته في المادة التي تظلم فيها، وذلك من خلال التالي: